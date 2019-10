Tennis amateur: les nouveaux classements dévoilés, le déséquilibre entre interclubs et tournois corrigé

L’AFT a publié les nouveaux classements ce lundi. Ils sont particulièrement attendus par les joueurs amateurs en raison des effets de la réforme. Le calcul des points a été corrigé pour ne pas défavoriser celles et ceux qui ont joué beaucoup de tournois.

C’est un grand jour pour les joueuses et joueurs de tennis au niveau amateur. L’association francophone de tennis (AFT) a dévoilé ce lundi les nouveaux classements issus de la «première saison post-réforme écoulée», que l’on attendait tout particulièrement à la suite d’«une profonde réforme du calcul de classement».

On avait pu constater que les points accordés lors des interclubs risquaient de provoquer un déséquilibre important par rapport à la récolte en tournois, mais l’AFT a eu le bon goût de corriger le tir pour éviter que les nouveaux classements ne suscitent de la frustration.

Interclubs/tournois: l’AFT a eu le bon goût d’équilibrer le calcul des points

«Au cours de cette première saison post-réforme écoulée, les résultats et le calcul des classements ont été suivis de près. Une fois les interclubs et une partie des tournois d’été joués, nous avons constaté que les résultats interclubs avaient un impact beaucoup trop élevé sur le calcul du classement de simple», précise l’AFT dans un communiqué publié sur son site. «De ce fait, l’évolution des classements de toute une partie des joueurs allait être tout à fait disproportionnée par rapport à leur niveau de jeu mais aussi injuste par rapport au reste des compétiteurs, notamment ceux qui jouent beaucoup en tournois. C’est pourquoi, après une analyse en profondeur et comme le règlement fédéral le permet, le comité de classement FRBT a décidé d’intervenir sur ce calcul de manière à ce que la valorisation d’une prestation en interclubs soit équilibrée par rapport à une prestation en tournoi.»

Interclubs: le calcul des résultats adapté

Si le calcul des points récoltés en tournois ne sera pas modifié, il y a du changement en vue pour les interclubs. «Le principe devient identique à celui appliqué en tournois», indique l’AFT dans le tableau ci-dessous.

Autres nouveautés, «la saison débute officiellement lors de la semaine des vacances de la Toussaint». Et à partir de 2020, «le classement des joueurs sera calculé 2 fois par an. Un premier calcul sera effectué en juin sur base des résultats de juin 2019 à juin 2020. Un second calcul sera effectué en octobre sur base des résultats de novembre 2019 à octobre 2020».