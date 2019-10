VIDÉO | Fize - Wanze/Bas-Oha: Quand le gardien se transforme en donneur d’assist

Le nul des voisins ce dimanche a fait les affaires de La Calamine qui s’offre la 1re tranche. Un nul logique finalement. Fize - Wanze/BO : 1 - 1

Un grand soleil, une belle foule et un match intense. Si on n’a pas vu un grand match de football hier dans un des trop rares derbys de la P1, on a quand même vécu un chouette moment de foot. Un match qui, entre clubs amis, a débouché sur un nul finalement logique. Au début, pourtant, Wanze/Bas-Oha est bien plus dans le bon tempo. Les visiteurs sont bien meilleurs sur les premiers et même deuxièmes ballons. Klein, d’ailleurs, fait 0-1 mais son but est logiquement annulé pour une position de hors-jeu.

On sent les Wanzois, au foot toujours léché, on le sait, davantage capables de faire la différence. Et de fait, les gars de Mercenier parviennent à faire la différence à la demi-heure. Un centre de Depas arrive sur la tête de Gilson, totalement oublié dans le petit rectangle et qui conclut de la tête (0-1).

Fize semble dans les cordes. Surtout que dans la foulée, une partie de son plan tactique vole en éclats avec la sortie sur blessure de Rigo, point d’ancrage idéal pour les longs ballons balancés vers l’avant. Fize grimace, mais Derwael se met directement en scène de la meilleure des façons. Sur un superbe long dégagement de Firquet, qui est une… passe décisive, le nouveau venu, placé en 9, reprend le cuir en première intention et lobe Henrotte (1-1). « Je m’en veux sur ce but qui est clairement pour moi, pestait Arnaud Klein. Mais je n’ai pas suivi Derwael qui, contrairement à Rigo, lui, n’est pas venu dans les duels. Cela m’a un peu déconcentré. »

Il faut être honnête: c’est bien payé pour Fize qui rentre aux vestiaires avec ce score de parité quelque peu usurpé. La seconde période est bien plus équitable. À part une possibilité pour les deux équipes via Klein puis une sur le gong à la 90e via Dujardin, on ne verra plus grand-chose. Ce score de parité offre ainsi la tranche à La Calamine, vainqueur dès vendredi à Amblève (0-3).

Arbitre: Jérôme Baeke.

Cartes jaunes: Wagemans,

Buts: Gilson (0-1 30e ), Derwael (1-1 36e ).

FIZE: Firquet, Rigo (32e Derwael), Gillard, T. Rovny, Guyot (77e D. Bronckart), Babitz, Eyckmans, N. Rovny, Wagemans, Vandervost (66e Dujardin).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Mazzara, Klein, Mercenier, Bortolin (82e Pianetti), Di Lallo, Neerdael, Moulin, Depas (77e Goosse), Gilson, Kambombo.