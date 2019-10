Titrée à la poutre, Simone Biles s’offre le record de médailles mondiales, 24

En remportant l’or à la poutre, dimanche, à Stuttgart, Simone Biles s’est emparée seule du record de médailles mondiales pour un ou une gymnaste. L’Américaine compte désormais 24 médailles, dont 18 en or.

Biles, 22 ans, avait égalé la veille le record établi par le Bélarusse Vitaly Scherbo (23) dans les années 1990 en s’imposant au saut. L’Américaine peut ajouter une nouvelle médaille à son palmarès puisqu’elle disputera encore la finale au sol.

Dimanche, Biles s’est imposée avec une note de 15.066 devant les Chinoises Liu Tingting, tenante du titre (14.433), et Li Shijia (14.300)

A Stuttgart, Biles a déjà décroché le titre au concours général par équipes et en individuel, au saut et donc à la poutre. L’Américaine dispute ses cinquièmes Mondiaux. A Anvers, en 2013, elle avait décrochés deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze. A Nanning, l’année suivante, elle s’était offert quatre titres et une médaille d’argent. Quatres sacres, c’est aussi son bilan à Glagow en 2015, d’où elle avait aussi ramené un bronze. A Doha, l’an passé, son bilan était de quatre or, un argent (aux barres asymétriques derrière Nina Derwael) et un bronze.

Son palmarès comprend pour l’instant 18 médailles d’or, 3 d’argent et 3 de bronze.