DIRECT | Kazakhstan-Belgique: Vermaelen enchaîne, Batshuayi commence

Le défenseur de Kobe est titulaire, ce qui est une petite surprise. L’attaquant de Chelsea reçoit également sa chance.

Roberto Martinez avait prévenu qu’il titulariserait, contre le Kazakhstan, Praet, Witsel, Thorgan Hazard et Meunier. Il était entendu que Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Eden Hazard et Mertens débuteraient aussi. Il restait une question pour l’attaquant et le dernier défenseur central. Pour remplacer Lukaku, forfait, Batshuayi avait le profil tout indiqué, et il a été choisi. En défense, en revanche, alors qu’on pouvait penser que Boyata allait prendre la place de Vermaelen, le défenseur de Kobe a finalement été confirmé. Ces derniers temps, Vermaelen avait plutôt tendance à jouer un match sur deux, lors des rassemblements. Il faut d’ailleurs remonter à l’Euro 2016, pour trouver la trace d’un enchaînement de deux matches, en si peu de temps, pour l’ancien Gunner, en match officiel. Il avait disputé deux matches amicaux de suite en novembre 2017, contre le Mexique puis le Japon.