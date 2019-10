Jade Dubois est sacrée Miss Ath 2019

Jade Dubois, 21 ans et originaire de Bassilly, a reçu le titre de Miss Ath 2019, au terme d’une soirée de prestige, ce samedi.

Au terme d’une soirée ponctuée de chorégraphies, de défilés, et de clips vidéos, c’est Jade Dubois, la candidate numéro 9 qui a été élue Miss ath 2019.

Dans sa mission d’ambassadrice de beauté, la jeune fille de 21 ans et originaire de Bassilly, sera accompagnée par Carolina Mangerotto et Marie Godfrin, respectivement 1re et 2e dauphines. Estelle Raps remporte quant à elle le prix de l’espoir.

Après l’annonce, Jade Dubois a indiqué être «très étonnée, mais aussi très honorée de pouvoir représenter la ville ». «C’est un rêve de petite fille qui se réalise. C’était une très belle expérience, qui m’a permis de me découvrir et d’évoluer.» C’est la première fois que la jeune secrétaire participe à un concours de beauté. « Cela rend mon titre encore plus beau. Je vais garder de beaux souvenirs de l’expérience. » La nouvelle Miss entend bien « profiter de son titre et de son année de règne ».

«Jamais deux sans trois»

Antonella Mangerotto et Cindy Van De Maele, les organisatrices et chorégraphes de l’élection ont annoncé qu’elles ne se chargeraient plus des chorégraphies lors des prochaines élections. «Jamais deux sans trois: après trois ans, nous voulons nous consacrer à nos projets personnels et familiaux », a annoncé Antonella.

Les deux filles seront remplacées par Sarah Badri, une ancienne miss Ath, et Laure Dubray, professeur de danse de l’ASA.

D’autres prix

Durant la soirée animée par Olivier Hartiel et Valentina Mangerotto (Miss Ath 2015), une série de prix a été attribuée aux finalistes.

Prix de la sympathie: Jade Dubois

Prix du comité : Jade Dubois

Prix de la chorégraphie : Orianne Latteur

Prix de la photogénie: Valentine Thibaut

Prix internet : Laetitia Cavelier

Prix de l’élocution : Jade Dubois

Prix de la presse : Jade Dubois

Prix du public : Krystal Laurent

Prix de la ville: Marie Godfrin

Missitems : Jade Dubois

Goldenticket: Estelle Raps et Valentine Bride (1re dauphine 2018)