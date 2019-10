Crise sociale en Équateur: les clés pour comprendre le conflit

Des Andes comme de l’Amazonie, des milliers de manifestants sont arrivés à Quito et y campent depuis des jours pour exiger le retrait des réformes, surtout la mesure la plus controversée: la suppression des subventions au carburant, qui fait grimper de plus de 100% les prix à la pompe. AFP

Après 11 jours d’une violente crise sociale en Équateur, voici les clés du dialogue qui s’ouvre dimanche entre le gouvernement du président Lenin Moreno et les indigènes, fers de lance de la contestation contre les réformes liées à un prêt du FMI.

Les indigènes, puissants mais divisés

Par le passé, le mouvement indigène a réussi à provoquer la chute de trois présidents. Après un passage à vide sous le gouvernement du socialiste Rafael Correa (2007-2017), il est aujourd’hui plus fort que jamais.

Des Andes comme de l’Amazonie, des milliers d’entre eux sont arrivés à Quito et y campent depuis des jours pour exiger le retrait des réformes, surtout la mesure la plus controversée: la suppression des subventions au carburant, qui fait grimper de plus de 100% les prix à la pompe.

Toutefois, la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (Conaie) «est unie dans la mobilisation mais pas sur la question du dialogue, elle est complètement divisée», observe Pablo Romero, expert de l’Université Salesiana.

Deux tendances

Une partie des manifestants appelle à la démission du président Moreno. AFP Il y a deux ailes, «une, radicale, qui demande le départ de Moreno», et l’autre, modérée, qui «veut la révision des mesures» annoncées.

La division a été criante vendredi, quand la Conaie a dit rejeter l’offre de dialogue du président, pendant qu’un de ses dirigeants faisait filtrer une lettre affirmant l’intention de l’organisation de négocier directement avec lui.

«Le mouvement de protestation à Quito est intenable», note aussi Pablo Romero, à un moment où le gouvernement siège à Guayaquil (sud), ce qui lui enlève tout «impact politique».

Moreno, affaibli mais avec des soutiens

«Clairement, il est affaibli politiquement», estime Michael Shifter, président du groupe de réflexion Dialogue interaméricain à Washington, à propos du président Lenin Moreno, élu en 2017.

Déjà confronté à une baisse de popularité, il a lancé un plan de rigueur en échange d’un financement international pour 10,3 milliards de dollars, dont un crédit de 4,2 milliards du Fonds monétaire international (FMI). Il justifie ces mesures par la nécessité de redresser une économie endettée.

Les violentes manifestations déclenchées par son annonce l’ont poussé à décréter l’état d’urgence et transférer le siège du gouvernement à Guayaquil.

«Sa décision de fuir Quito n’a pas rassuré», juge Michael Shifter, pour qui «son contrôle du pays» est désormais «précaire».

Contrôle militaire de la capitale

La police et l’armée sont dans la rue. AFP Samedi, la capitale a été le théâtre de débordements de violence, avec de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l’ordre et l’attaque, par des individus masqués, d’un bâtiment public et des locaux d’une chaîne de télévision et d’un journal.

En réaction, le président a imposé le couvre-feu et le contrôle militaire de la ville. Mais au milieu du chaos, il a reçu une bonne nouvelle: la Conaie a dit accepter son offre de dialogue, ouvrant la voie à une première réunion dimanche.

Et le président compte encore sur deux soutiens de poids: celui des forces armées et, étonnamment pour un chef de l’État élu sous l’étiquette socialiste, celui de la droite. Washington aussi lui a apporté son appui.

Désormais «sa survie dépend de la volonté des deux parties d’être flexibles et de la capacité de son équipe pour gérer efficacement un moment si dangereux politiquement», prédit Michael Shifter.

Une sortie de crise?

Les analystes estiment qu’une telle crise, d’une violence inédite depuis une décennie avec six morts et près d’un millier de blessés, impose de trouver de manière urgente une sortie.

Les Nations unies, l’Église catholique et plusieurs universités ont travaillé ces derniers jours pour faciliter ce dialogue entre gouvernement et indigènes et éviter ainsi une nouvelle montée de la violence.

Pour les indigènes, «une fois le dialogue ouvert, ce sera très difficile de revenir en arrière» et reprendre la mobilisation, affirme Santiago Basabe, politologue de la Faculté latinoaméricaine de Sciences sociales (Flacso).

Le gouvernement, de son côté, a fait un geste en exprimant sa disposition à réviser le décret polémique. «La possibilité de trouver un accord (entre les deux camps) augmente», assure l’expert.

Le président Moreno a promis d’analyser les réformes pour s’assurer notamment que l’argent économisé sur la suppression des subventions au carburant soit correctement redistribué.

Les indigènes ont eux aussi fait un pas, car au départ ils refusaient tout dialogue avant que ne soit «dérogé» ce décret. Mais la répression par les forces de l’ordre pourrait les radicaliser et réduire toute marge de négociation.