Qualifications Euro 2020 - L'Italie se qualifie pour l'Euro 2020, l'Espagne perd ses deux premiers points

(Belga) L'Italie a imité la Belgique, premier pays qualifié, en compostant samedi soir son billet pour l'Euro 2020. La "Squadra Azzura" s'est imposée à Rome face à la Grèce (2-0) dans le cadre des qualifications et est assurée de terminer à la première place du groupe J. Ce sera un des pays hôte (Rome) pour l'organisation de la phase finale à douze équipes.

Jorginho (62) a inscrit le premier but de la rencontre sur penalty avant que Federico Bernardeschi (78) ne double la mise à douze minutes du terme en faveur des Italiens. Ces derniers (21 points) comptent désormais neuf unités d'avance en tête du groupe J sur la Finlande, deuxième, à trois journée de la fin. Les Finlandais ne peuvent toutefois plus atteindre la première place du groupe au regard des confrontations directes, deuxième critère pris en compte après le nombre de points. L'Arménie, accroché au Liechtenstein (1-1), a raté le coche même si elle revient à deux unités de la deuxième place. La Bosnie, victorieuse plus tôt dans la journée de la Finlande (4-1), compte également dix points et peut encore y croire. La Grèce (6) et le Liechtenstein (1) suivent au classement. Dans le groupe F, l'Espagne a été rejointe sur le fil en Norvège (1-1) par les coéquipiers de Sander Berge (Racing Genk). La "Roja" pensait avoir fait le plus dur après l'ouverture du score de Saul (47) mais Joshua King a égalisé dans les arrêts de jeu sur penalty (90+4). L'Espagne, emmenée par son capitaine Sergio Ramos, désormais recordman de sélections en équipe nationale avec 168 caps, reste toutefois solidement en tête avec 19 points. La Suède, vainqueur de Malte (0-4), suit à cinq unités. La Roumanie (13 points) et la Norvège (10 points) peuvent encore espérer accrocher le bon wagon. Malte (3) et les Îles Féroé (0) n'ont plus voix au chapitre. (Belga)