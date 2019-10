D2-D3 Amateurs: Des arrêts de jeu cruels pour Meux et Onhaye, Tournai et Aische enchaînent

Fins de matches à rebondissement en D2 amateurs à Meux - Durbuy et Onhaye - La Louvière. Sur les pelouses de D3A, Tournai s'est offert le PAC Buzet et une 3e victoire de rang. En D3B, Aische continue sur la lancée et Raeren a fait le boulot également.

D2 Amateurs

Meux - Durbuy 3-3

Buts : Smal (1-0, 13e), Demarteau (1-1, 14e, pén.), Otte (2-1, 27e), Tibor (2-2, 60e), Lakaye (2-3, 64e), Kinif (3-3, 88e)

Une fin de match à suspense, véritablement. Si Meux prend l'avantage par 2 fois, ils seront rejoints.. par 2 fois (2-2). Avant que Lakaye ne mette Durbuy devant, pour la 1ère fois du match. Kinif inscrit le 3-3 à la 88e sur un centre d'Eloy et... Meux aurait même pu l'emporter. Mais une poignée de minutes plus tard, un "but" meutois a été invalidé pour hors-jeu, alors qu'un Durbuysien semblait se trouver sur la ligne. Score final 3-3, donc.

Onhaye - La Louvière 1-1

Buts : Lambert (1-0, 80e), Mputu (1-1, 91e)

Exclusion : Leclef (53e, 2e jaune)

On a cru que les Walhérois, réduits à dix pendant une bonne partie de la 2e période, allaient créer l'exploit de battre la RAAL. Mais non, car Mputu surgissait dans les arrêts de jeu (91e) et arrachait le nul à la bande à Lambert qui avait inscrit un coup-franc 10 minutes plus tôt.

D3A Amateurs

Tournai - Pt-à-Celles Buzet 3-1

Buts : Marra (0-1, 26e), El Ghandor (1-1, 36e), Petit (2-1, 45e), Denays (3-1, 91e)

Tournai enchaîne. Le PAC est à la traîne. Dans un stade vide, les locaux ont loupé un "camion d'occasions" mais parviennent tout de même à en planter 3. Trois comme le nombres de victoires qu'ils viennent d'enchaîner grâce à ce succès-ci. Les Sang et Or sont dans une bonne spirale.

D3B Amateurs

Huy - Aische 0-4

Buts: Samouti (0-1, 2e, pén.), Servidio (0-2, 33e), Marrazza (0-3, 56e ; 0-4, 74e)

Aische est en forme. Ici, à Huy, ils ont déroulé. Dès la 2e, Samouti lance les siens. Rien ne semble perturber Aische qui en plantera encore 3 : Servidio (1) et Marrazza (2). Les Namurois rempilent pour un match à 4 buts (4-1 face à Meix la semaine dernière) avec le clean-sheet en prime cette fois-ci.

Oppagne - Raeren 0-1

But : Collubry (0-1, 82e)

Raeren a été patient et finit récompensé. Collubry était à la bonne place pour offrir le succès aux Germanophones, face à un concurrent direct qui plus est.