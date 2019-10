Nina Derwael va faire l’impasse sur la finale au sol

Nina Derwael ne va pas disputer la finale au sol des Mondiaux de gymnastique à Doha, pour laquelle elle est qualifiée. Son nom a été retiré de la liste des engagées publiée par la Fédération internationale de gymnastique.

La gymnaste du TK Sta Paraat Hasselt souhaite préserver son pied douloureux en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, a-t-elle expliqué au micro de Sporza après avoir reçu sa médaille d’or célébrant son deuxième titre mondial consécutif aux barres asymétriques.

«C’est par prudence en vue de Tokyo», a expliqué Derwael, 19 ans. «C’était une semaine difficile, aussi pour mon pied. Je sens la différence. Avant ma finale du concours général de jeudi (conclu à la 5e place, ndlr), mon pied était ok, mais hier et aujourd’hui j’ai senti plus de douleur. Nous allons donc arrêter ici. Cette finale au sol aurait été très chouette à faire, mais je n’ai pas vraiment une chance de médaille. Je ne perds pas vraiment quelque chose. Je suis content de pouvoir fêter ça et j’espère pouvoir retourner à la salle avec un bon pied pour l’entraînement.»