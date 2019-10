DIAPO | Denis Meyers, talent pecquois sur les Champs-Élysées

Inaugurée mardi, l’œuvre éphémère sera visible jusqu’à ce dimanche soir sur la plus belle avenue du monde.

Denis Meyers s’est fait photographier en début de semaine devant sa dernière œuvre. EdA Montblanc et l’organisation à but non lucratif (RED) luttant pour un monde sans sida se sont unies sous l’impulsion d’un créateur australien, Marc Newson. La célèbre marque au stylo vient ainsi de lancer toute une gamme rouge.

Afin de marquer le coup, la boutique des Champs-Élysées a totalement été repeinte en carmin. De nombreux mots symboliques y ont été tagués par l’artiste Denis Meyers originaire d’Herinnes.

Même l’écrivain Amanda Sthers (maman des enfants de Patrick Bruel) a immortalisé le travail avant de l’applaudir sur Instagram.