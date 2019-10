Steve Darcis va raccrocher: «Je suis au bout du chemin»

Sans plus d’essence dans le moteur, à force de se battre contre la douleur (au coude) depuis si longtemps, Steve Darcis raccrochera sa raquette à 35 ans, après l’Open d’Australie dont il disputera les qualifications en janvier.

C’était un secret de polichinelle, mais Steve Darcis a officiellement annoncé son prochain départ à la retraite sportive, ce samedi en marge de l’European Open, tournoi ATP 250 d’Anvers dont le tirage au sort a eu lieu juste avant.

«Chacun le sait, depuis 2017, je suis assez fortement blessé au coude. J’ai tiré sur la corde cette année-là pour finir la saison via la finale de la Coupe Davis (contre la France) à Lille, mais j’ai été obligé de faire l’impasse sur 2018. J’espérais mettre à profit ce repos pour me retaper histoire de finir ma carrière comme et quand je le voulais mais après un bon début de saison 2019, la situation s’est aggravée. Après Wimbledon, de nouveaux examens ont montré de nouvelles fissures sur un autre tendon. J’ai beaucoup discuté avec staff et médecins, mais il n’y a rien à faire. Corps et mental aux abonnés absents, la décision d’en rester là s’est imposée. J’avoue que je n’ai plus d’essence dans le moteur. Je suis au bout du chemin», a expliqué celui qui avait commencé sa carrière pro en 2003.

Comme pressenti, le Liégeois (actuel 177e joueur mondial) en restera donc là dans quelques semaines après une mini-tournée d’adieux qui commencera donc à Anvers la semaine prochaine... contre le Français Gilles Simon, «un joueur du même âge que moi, c’est déjà ça, et que je connais très bien».

Après Anvers, «M. Coupe Davis» espère encore se produire aux Challengers de Hambourg et Eckental, en Allemagne, puis participer à la phase finale de la Coupe Davis en novembre à Madrid, avant un stage (avec Hope and Spirit ) à Abu Dhabi. Il rejoindra ensuite l’Australie pour la nouvelle ATP Cup (du 3 au 12 janvier) avec David Goffin, avant de tirer sa révérence lors de l’Open d’Australie en Grand Chelem où il disputera les qualifications.

«Un Grand Chelem, c’est un bel endroit pour raccrocher. Ma décision est prise. J’aurais aimé décider seul du moment de mon départ, mais tête et corps m’y obligent: je raccrocherai un peu frustré mais très fier du chemin parcouru».

Steve Darcis a remporté deux tournois ATP durant sa carrière, à Amersfoort en 2007 sur terre battue et à Memphis en 2008 sur surface dure, disputant aussi la finale à Amersfoort en 2008.