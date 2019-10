Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d’une fusillade à New York, ont rapporté samedi matin plusieurs médias américains.

La fusillade s’est déroulée à Brooklyn, à proximité d’un club privé, détaillent NBC New York et ABC 7. Selon CBS New York, qui cite les pompiers, quatre personnes sont mortes et cinq ont été grièvement blessées.