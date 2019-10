VIDÉO | Medvedev vient à bout de Tsitsipas et jouera sa sixième finale d’affilée

Daniil Medvedev (ATP 4), 23 ans, tête de série numéro trois, s’est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Shanghai, sa sixième finale d’affilée.

IL a battu, pour la cinquième fois en cinq rencontres, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7) 7-6 (7/5), 7-5 en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai, disputé sur surface dure et doté de 7.473.620 dollars.

Can't stop, won't stop 🙌@DaniilMedwed reaches his 9th final of the season in Shanghai, dispatching Tsitsipas 7-6 7-5#RolexSHMasters pic.twitter.com/wrsxL5wDFO