Trump annonce la démission de son ministre par intérim chargé de l'immigration

Donald Trump a annoncé vendredi le départ de son ministre par intérim de la Sécurité intérieure, Kevin McAleenan, qui devient le dernier membre d'une longue liste à quitter son administration.

"Kevin McAleenan a accompli un travail fantastique", a tweeté le président américain. "Après de nombreuses années au gouvernement, Kevin veut désormais passer plus de temps avec sa famille et aller dans le secteur privé", a-t-il poursuivi, précisant qu'il annoncerait la semaine prochaine le nom de son remplaçant. Ce ministre chargé de l'immigration avait pris ses fonctions en avril, succédant à Kirstjen Nielsen, qui n'avait plus les faveurs de Donald Trump. Auparavant chef du service des douanes et de protection des frontières, M. McAleenan a reçu les louanges du locataire de la Maison Blanche: "Nous avons bien travaillé ensemble, avec un nombre de traversées à la frontière largement en baisse". M. McAleenan lui a rendu la pareille, remerciant le président. "Avec son soutien, ces six derniers mois, nous avons fait des progrès impressionnants pour régler la sécurité à la frontière et la crise humanitaire à laquelle nous avons fait face cette année", a écrit le ministre démissionnaire sur Twitter. Le 45e président des Etats-Unis a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un de ses chevaux de bataille et compte bien en faire un axe principal de sa campagne pour la présidentielle de 2020. Malgré une politique de "tolérance zéro" à l'encontre de l'immigration clandestine, le nombre d'arrestations à la frontière avait atteint un pic de 144.000 en mai. Il a depuis baissé à un rythme soutenu pour atteindre 52.000 en septembre, selon les autorités. Près d'un million de personnes ont été arrêtées à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique depuis octobre 2018, un record en 12 ans, ont annoncé en début de semaine les autorités. L'administration Trump est régulièrement sous le feu des critiques des associations de droits humains pour sa politique migratoire.