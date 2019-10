Namur: le cinéma Caméo piraté sur Facebook

Le Caméo est victime d’un piratage en bonne et due forme depuis jeudi.

Une fausse page, quasiment identique à celle du cinéma de la rue des Carmes, a été créée dans le but d’hameçonner les internautes. Un soi-disant concours invite chacun à laisser ses coordonnées: l’intention de cette campagne est d’obtenir des renseignements confidentiels. Selon l’ASBL Les Grignoux, qui exploite le complexe namurois, d’autres salles belges seraient également touchées.

L’équipe (la vraie) du Caméo conseille aux utilisateurs de Facebook de ne pas bien sûr répondre au concours et demande de transmettre tout lien suspect via l’adresse électronique contact@grignoux.be. Par ailleurs, la tentative d’escroquerie peut être signalée à Facebook en cliquant sur le bouton «transparence» de la fausse page. Plus les plaintes seront nombreuses, et plus vite un modérateur humain de Facebook devrait intervenir.