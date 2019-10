Vezin: appel à témoin après le braquage d’une pharmacie

Le lundi 7 octobre 2019 vers 22h50, un vol à main armée a été commis par un individu à la pharmacie située rue de Leuze à Vezin (Andenne). Les enquêteurs recherchent des témoins de l’agression. Nous relayons leur appel.

L’auteur est d’origine nord-africaine et est âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il a de nombreux grains de beauté sur le visage et une barbe naissante. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste mauve à capuche et d’une casquette portée à l’envers. Il pourrait avoir pris la fuite à bord d’une Citroën C1 gris clair.

Peu avant les faits, un homme s’est présenté à la pharmacie. Il est âgé d’une trentaine d’années, mesure environ1m70 et a les cheveux foncés. Il portait un sweat à capuche foncé. Cet homme pourrait être un témoin précieux pour les enquêteurs. Il lui est demandé de prendre contact avec les services de police.

Si vous êtes cet homme, si vous reconnaissez l’auteur du vol à main ou si vous avez des informations sur ce fait, vous pouvez contacter les enquêteurs au numéro gratuit 0800 30 300 ou via www.police.be .