DIAPO | Marcel a conduit le p’tit train de Tournai pendant plus de 20 ans

Plus de 40 ans à la Poste de Warchin et près de 25 derrière le volant du p’tit train à Tournai. C’est dire si Marcel Deronne était connu dans la Cité. On a malheureusement appris son décès, ce vendredi.

La triste nouvelle est tombée ce vendredi, à l’aube de ses 82 printemps - il était né le 10 novembre 1937 à Molenbaix -, Marcel Deronne est décédé des suites d’une maladie, laissant une épouse et deux filles.

Mais aussi de très nombreux amis, car qui le côtoyait ne pouvait que le devenir; Marcel ne comptait pas son temps quand il s’agissait de partager des moments de bonheur et de joie de vivre. Une qualité qui le caractérisait déjà alors qu’il tenait le bureau de poste de Warchin. Une mission qu’il a assumée presque sans discontinuer entre les années 50 et le début des années 90.

Il y eut bien un petit break au sein des bureaux tournaisiens de l’institution ainsi qu’auprès de la direction à Mons, mais il est vite revenu vers ses premières amours en réintégrant son bureau warchinois.

En 1992, il est venu épauler son frère Alain qui se lançait alors dans l’aventure des p’tits trains touristiques tout en continuant à s’occuper de ses chevaux et à proposer des tours en calèches aux touristes.

Les chevaux, ce n’était pas son truc, à Marcel, mais c’est bien volontiers qu’il prit le volant d’un p’tit train rouge et blanc.

«Il donnait un coup de main, bénévolement, et ne comptait pas son temps, nous confie très ému son frère Alain. Parfois, il devait emmener des touristes pendant une heure et il prolongeait volontiers la balade pour revenir deux ou trois heures après… Il allait même manger un petit bout avec eux». Il était comme ça, Marcel, chaleureux avec tous ceux qui croisaient sa route.

Sur un tard, il s’est aussi remis au vélo. Avant, il en faisait pour son boulot, mais à 45 ans, il est remonté en selle, s’inscrivant aux Audax et enchaînant les Km jusqu’à faire son propre tour de France.

Adieu, Marcel, ta bonhomie et ton sourire resteront à jamais gravés dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de croiser ton chemin.