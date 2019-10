Thomas Cook: une seule agence fermera en Wallonie, les autres se trouvent en Flandre

Le repreneur espagnol Wamos ferme principalement des agences Thomas Cook/Neckermann en Flandre, a indiqué vendredi la direction à l’agence Belga.

L’entreprise a annoncé la reprise de 62 agences sur les 91 que compte le groupe en Belgique. Quelque 28 agences fermées sur 29 se trouvent en Flandre. Wamos exploitera les magasins repris sous le nom Neckermann.

La direction belge a donc confirmé que le repreneur espagnol aller sabrer principalement dans le réseau de magasins flamands. «Il y a plus d’agences en Flandre et souvent plus rurales», explique un responsable. En Wallonie, une agence sera fermée, celle d’Eupen. Bruxelles est épargnée.

Thomas Cook Retail Belgique employait plus de 500 personnes dont 150 à Bruxelles et en Wallonie. Près de 200 personnes pourront reprendre le travail après l’accord entre Wamos et les curateurs. Les emplois disparaîtront majoritairement en Flandre.

Qui restera et où?

Après les fermetures, il y aura encore neuf filiales Neckermann à Anvers, 10 en Flandre orientale, quatre au Limbourg et sept en Flandre occidentale. Huit agences seront ouvertes à Bruxelles. En périphérie bruxelloise, l’agence de Dilbeek sera fermée et il restera encore quatre filiales en Brabant flamand.

Une seule agence est fermée en Wallonie, celle d’Eupen. Le Hainaut comptera sept agences, ainsi que Liège. Trois agences resteront actives dans le Brabant wallon, une en province de Luxembourg et une autre à Namur.

Il sera décidé durant le week-end qui pourra rester et dans quelle agence. La nouvelle direction informera jusqu’à mercredi prochain les travailleurs qui reprendront le travail la semaine d’après. Les travailleurs qui étaient affectés dans une agence fermée pourront postuler pour un autre poste au sein de l’entreprise.

De sources syndicales, les travailleurs garderaient leurs conditions de travail et le droit à l’ancienneté. Les travailleurs repris qui avaient été licenciés par Thomas Cook devront signer un nouveau contrat de travail.