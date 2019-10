Halloween à Walibi: « Je veux que le public vive la pire des expériences »

Ouverture du parc

Walibi sera donc ouvert pendant 14 jours durant Halloween, dont 9 jours avec une nocturne. Les visiteurs pourront trembler de peur les 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31 octobre et 1er et 2 novembre 2019 jusqu’à 22 heures.

À l’aqualibi aussi

Aqualibi versera dans l’horreur également. Une «Bloody Pool Party» se déroulera le 31 octobre de 21 h à 1 h. Au programme: un concert en piscine de Nicholas Brynin, finaliste de l’émission The Voice 2019, accompagné de son groupe The Terminal et de ses danseurs. Ensuite, place à un DJ qui mixera house, hip-hop, r’n’b et pop… et des bars en piscine.

Pour les familles aussi

Les plus jeunes visiteurs auront également l’occasion de vivre l’atmosphère d’un Halloween plus timoré dans les allées du parc, en journée. «Comme les deux années précédentes, les familles sont les bienvenues jusqu’à 17 h, mais elles crieront pitié si elles restent plus tardivement, lorsque nos monstres les plus odieux seront lâchés dans le parc», sourit la porte-parole du parc Marie-France Adnet. Des spectacles se tiendront également. Notamment celui du retour d’Aaron Crow, le magicien mentaliste qui revient avec un show inédit.