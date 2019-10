L’Afsca retire des feuilles de laurier de la vente

L’Afsca retire des rayons des feuilles de laurier en raison d’un dépassement de la norme en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé de retirer des rayons les feuilles de laurier de la marque Annam en raison d’un dépassement de la norme en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui peuvent être cancérigènes, indique l’Agence dans un communiqué vendredi.

Concrètement, il s’agit de feuilles de laurier de la marque Annam indiquant le 10 octobre 2020 comme date de péremption. Le produit porte le numéro de lot «VK 18/081 batch No 1841», a comme code-barres 8904064662551 et pèse 50 grammes. L’article était vendu dans les magasins City Express de Schaerbeek, Sarawana Bhavan de Saint-Gilles et Shyamfood Minimarkt à Wilrijk.

L’Afsca demande de ne pas consommer le produit et de le rapporter aux points de vente.