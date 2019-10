Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 11 octobre

Des constructions en pierre, dominant l’Ourthe à Hamoir; Nicolas Hulot fait Docteur Honoris Causa de l’Université de Monse; rencontre avec Marc, dans le cadre de la semaine du nanisme. Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 11 octobre.

1. Des œuvres éphémères en pierre sur l’Ourthe

Cet artiste extrait de l’Ourthe des pierres qui pèsent jusqu’à 50 kg et qu’il superpose pour en faire des œuvres naturelles. Ces œuvres défiant les lois de la pesanteur, forment une sorte de village sur l’eau.

+ LIRE | Hamoir : des kairns éphémères sur l’Ourthe signés Julien Dubois

2. «Je fais partie d’une espèce en voie de disparition.»

En ce mois du nanisme, nous avons été à la rencontre de Marc, un Namurois, horloger de formation, employé à la Maison de la Culture, et acteur à ses heures, avait réalisé un film où il questionnait son entourage et des passants sur le nanisme.

+ VIDÉO | Mois du nanisme – Marc Saubain : « Je suis un peu le 8e nain »

3. Il y a 20 ans, Jacques a lancé sa ferme pédagogique

La Wallonie compte de moins en moins d’éleveurs de bovins viandeux: une chute de deux tiers en 30 ans.. Et la diversification est capitale pour certains. Il y a 20 ans, cet agriculteur de Faimes a lancé sa ferme pédagogique.

+ LIRE | De moins en moins d’éleveurs bovins en Wallonie : « Sans mon épouse, je n’aurais pas pu faire cette diversification »

4. Ils mettent en scène 70 enfants au Cirque royal

Les Waterlootois Anna et Simon Orenbach sont les producteurs de «Kids on Stage». Ils travaillent en collaboration avec la troupe des danseurs de Joëlle Morane. Le spectacle mettra en scène une septantaine d’enfants, au Cirque royal.

+ VIDÉO| « Kids on Stage » imaginé par deux Brabançons

5. À Verviers, tension autour de Muriel Targnion

Tout frais député fédéral socialiste et ex-échevin de Verviers, Malik Ben Achour dézingue la posture de Muriel Targnion à la présidence d’Enodia. «Je considère que le conseil d’administration d’Enodia, la présidente en particulier, au mieux a fait preuve de manque de vigilance, de naïveté ou de complaisance; au pire, a agi par intérêt.

+ LIRE | Targnion-Enodia : ça dézingue aussi au PS de Verviers

6. Nicolas Hulot fait Docteur Honoris Causa de l’Université de Mons.

«L’UMons ne s’égare pas, comme ont pu le prétendre certains.» Plus que jamais, le recteur Philippe Dubois assume le choix de décerner les insignes de Docteur Honoris Causa à Greta Thunberg, à l’occasion de la dixième rentrée académique de l’université de Mons.

+ VIDÉO | Nicolas Hulot, Docteur Honoris Causa de l’UMons : « Le climat, c’est l’affaire du siècle »

7. Le Center Parcs entièrement rénové après plusieurs mois de travaux

Les rénovations sont terminées au Center Parcs Les Ardennes de Vielsalm. Avec plus de modernité et d’activités. Son nouveau propriétaire, le groupe français Pierre et Vacances, y a investi 42 millions d’euros.

+ PHOTOS | Center Parcs : 42 millions de travaux pour une rénovation terminée

8. Ils vont étouffer les vers qui rongent les statues d’églises

C’est un des fléaux dans les églises: les vers dans les statues en bois. Pour l’éradiquer, le traitement par anoxie est lancé à Dinant et ailleurs. Avec cette technique, en deux jours, ils n’ont plus d’oxygène. Les statues sont laissées un mois dans le sac. C’est la même technique que pour la conservation des aliments.

+ LIRE AUSSI | Le ver n’est plus dans la statue

9. Lancée il y a 2 ans, la Ceinture alimentaire de Charleroi se concrétise

La Ceinture alimentaire de Charleroi métropole vient de franchir un cap. Depuis quelques jours, des flyers disposés dans deux magasins bios de la région, Biocop et Coopéco, informent la clientèle que des produits issus de cette vaste zone d’une trentaine de communes y sont désormais disponibles. Autrement dit, le projet est en train de se concrétiser.

+ LIRE AUSSI | Des légumes de la Ceinture alimentaire dans deux magasins carolos

10. Créer une coopérative pour pouvoir implanter 6 éoliennes?

Six éoliennes sont envisagées par la société Aspiravi dans la fagne de Mariembourg, autour du zoning industriel. L’entreprise belge envisage d’en implanter «trois d’un côté du zoning et trois de l’autre, près de la N5»

+ LIRE | Six éoliennes autour du zoning de Mariembourg ?