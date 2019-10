Tennis: Stefanos Tsitsipas sixième qualifié pour les Masters de Londres, ses premiers

À seulement 21 ans, Stefanos Tsitsipas (ATP 7) va vivre une fin de saison de rêve puisque le Grec va disputer ses premiers Masters, à Londres. David Goffin reste en lice pour la conquête de l’un des deux derniers tickets.

Stefanos Tsitsipas (ATP 7), 21 ans, a obtenu son billet pour les Masters de Londres (10-17 novembre) auxquels il participera pour la première fois. Il rejoint Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev et Dominic Thiem. David Goffin reste en lice pour la conquête de l’un des deux derniers tickets.

Tsitsipas, vainqueur l’année dernière des Masters NextGen réunissant les meilleurs joueurs de moins de 21 ans non qualifiés pour les Masters de Londres, a bénéficié de l’élimination de Fabio Fognini (ATP 12) par le Russe Daniil Medvedev (ATP 4), 6-3, 7-6 (7/4), en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, ce vendredi.

Il est le premier joueur grec de l’histoire qualifié pour les Masters.

Tsitsipas en était informé au moment d’aborder son quart contre Novak Djokovic (ATP 1), tenant du titre et quadruple vainqueur du tournoi, qu’il a battu 3-6, 7-5, et 6-3.

Il reste donc deux places pour l’02 Arena à prendre et la lutte sera rude: Roberto Bautista (ATP 10) et Alexander Zverev (ATP 6), 7e et 8e de la Race, sont pour le moment qualifiés.

Mais ils sont très directement menacés par cinq joueurs: Matteo Berrettini, 9e, David Goffin, 10e, Fabio Fognini, 11e, Kei Nishikori, 12e, et Gaël Monfils, 13e.

Ce dernier est en effet à 315 points de Bautista, alors qu’il reste beaucoup de points à distribuer avec notamment le Masters 1000 de Paris.