Sorties du WE: on repasse son training ou son kilt dans le Borinage, ses cottes de mailles à Ecaussinnes

Votre soirée, vous la passerez sur un terril ou dans une cimenterie?

Sortir boire et danser le vendredi ou le samedi soir est devenu d’une banalité confondante. Alors, ceux qui veulent rester dans le mood cherchent un événement qui a une dimension insolite histoire de pouvoir se la jouer sur Insta. Le Borinage nous sert deux événements sur un plateau.

Urbex à la cimenterie

Camille Bauvois Le Comité des fêtes d’Harmignies, qui organise sa ducasse ce week-end, a eu une sacrée idée. Plutôt que d’organiser une impersonnelle soirée DJ à la salle CALVA, il a choisi d’investir un site plutôt insolite: la cimenterie, désertée en 2014 par CBR, mais dont le broyeur est toujours en activité.

Au grand dam d’urbexeurs qui avaient affaire à la sécurité après avoir coupé les grillages du site. Ce vendredi, pas besoin d’user d’illégalité pour découvrir une petite partie inexploitée(un hangar en fait) du site : il fallait payer 9€ en prévente ou 14€ à l’entrée ce soir.

Pour faire quoi? Danser sur les sets du Collectif DJ’s originaire de Mons, boire un coup, manger un bout, admirer des graffeurs réaliser une fresque de 8 mètres de long… Allergiques à l’électro, rassurez-vous: ce n’est pas une soirée électro, mais plutôt gros hits des années 90, 2000.

Bref, une soirée de ducasse, mais dans un vieux hangar industriel. Avec une surprise inédite promet-on.

Adresse: Rue Blancart 4, 7022 Harmignies. Web: www.urbexparty.be

Training sur le terril

Pas libre ce vendredi soir ou pas envie de claquer 14 euros pour boire des bières dans un vieux hangar poussiéreux? Pas grave, le collectif Made In Borinage vous offre une deuxième opportunité ce samedi 12 pour boire et aller danser, avec sa soirée «God Bless Borinage».

Le site du Levant à Cuesmes. Made In Borinage Le lieu de la petite sauterie sera l’ancien charbonnage du Levant à Cuesmes. Vous êtes attendu dès 20 h, vêtu de votre plus beau training. Pas d’accoutrement de ce genre dans votre garde-robe? C’est rien, y en as plein mis de côté sur place: des Kappa, des Tacchini, des Lacoste… Le tout à prix d’ami, promettent les organisateurs. Qui, pour les plus rapides, réservent de sacrées trouvailles. On a vu passer sur les réseaux sociaux un survêt’ de toute beauté made in Salik…

Là aussi, de sacrés DJ enflammeront le terril, avec un joli battle amical Dj GrassMat vs Dj KRS. Ça va dépoter, disent-ils. Et là aussi, il y aura du live painting. A l’hydratation du gosier, on s’en réfère à la Petite Fille Colmant et à la Brasserie du Borinage, qui feront rater l’messe le lendemain. Merci à eux.

Combien ça coûte? C’est prix libre. Les Borains comptent sur vous pour être comme eux: généreux.

Lieu: site du Levant, rue Ferrer, Cuesmes. Infos: page Facebook.

Mais aussi…

Si DJ’s, graffitis et vieux sites industriels vous laissent froid, rendez-vous peut-être à Ecaussinnes pour une tout autre ambiance: la cité de l’Amour accueille la 13e médiévale au Château Cousin, ces 12 et 13 octobre. La manifestation se veut axée sur les enfants: son lieu, le parc du Château Cousin, n’est autre que le parc du home le Gai Logis. Le Gai Logis est un home pour enfants placés par le juge, sous protection judiciaire.

La manifestation réunit 400 médiévistes, 50 artisans, 200 tentes et 7 000 visiteurs. La fête médiévale est à but caritatif et en 2018 une somme de 5 000 euros a été reversée au home. Ce montant est attribué au budget vacances/sorties des enfants du home.

Au programme, de nombreuses démonstrations: forge, frappe de monnaie, confection de bougie, filage de la laine, tissage broderie, taille de la pierre… Des animations pour enfants tels que: jeux à l’ancienne, initiation au tir à l’arc, spectacle de magie, déambulation de rapaces, animations de furets.

Infos: www.ecausarts.be.

Foyer culturel Saint-Ghislain Pour les fans de cornemuse, direction Tertre (Saint-Ghislain), où se tiendront les Rencontres interceltiques ces 12 et 13 octobre. Uniques dans la région, Elles mettent à l’honneur les musiques et danses traditionnelles celtes.

En plus d’un marché artisanal, des découvertes culinaires sont également à portée de main: bar à whisky, irish coffee, crêpes bretonnes, sandwiches au haggis…

Lieu: Hall de Maintenance Rue de Chièvres 17, 7333 Tertre. Web: interceltiquesaintghislain.be.