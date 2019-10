Une Jeep de 1943 volée à Doische

Un vol peu particulier a été commis à Doische, en province de Namur, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un ou des auteurs se sont emparé d’un véhicule ancêtre.

Le but est une Jeep Willys de marque Ford, datant de 1943 et portant la plaque d’immatriculation OBH-740. Les faits se sont déroulés aux alentours de 4 h du matin et le véhicule était entreposé dans une grange.

Sa propriétaire a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de retrouver son bien, qui dit-elle «Notre jeep a une profonde valeur sentimentale puisqu’elle appartenait à mon parrain qui est décédé»!

La police de la zone Hermeton et Heure lance également un appel et précise que ce genre de véhicule est atypique et facilement repérable. Pour l’heure, l’enquête se poursuit pour la retrouver.

Si vous disposez d’informations ou tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec le bureau de police au numéro suivant: 071/66 02 11.