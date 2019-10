P1 Namur: Neffe et Beauraing se quittent dos à dos, 7 matches en direct ce dimanche

Samedi, les Dinantais de Neffe recevaient Beauraing dans un des duels de la colonne de droite mais aussi et surtout dans une opposition entre équipes du sud de la province.

Neffe 1 - 1 Beauraing

Buts: Hengen (1-0, 62e), Kurbali (1-1 s/pen, 65e)

Battues toutes les deux le week-end dernier, les formations de Neffe et de Beauraing avaient à coeur de renouer avec le succès ce samedi soir, en rencontre avancée de la 9e journée en première provinciale.

Alors qu'il ne se passe rien ou presque en première période, les locaux ouvrent la marque à l'heure de jeu via Hengen. La joie fut cependant de courte durée pour les hommes de Maxime Laloux puisque trois minutes plus tard, Kurbali égalisait sur pénalty pour fixer les chiffres à 1-1. Un score qui ne bougera plus et qui ne contente aucune des deux équipes.

Ce dimanche :

Molignée - Nismes

Loyers - Profondeville

Pesche - Biesme

Wépion - Condrusien

Rhisnes - Grand-Leez

Andenne - Chevetogne

Fernelmont-Hemptinne - Tamines