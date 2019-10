F1 - Les qualifications du GP du Japon reportées de samedi à dimanche

(Belga) Les qualifications du Grand Prix de F1 du Japon, prévues samedi à 15h00 locales (08h00 belges), sont reportées à dimanche 10h00 (03h00 belges) en raison du passage du typhon Hagibis, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué vendredi.

Ce report est conditionné à la météo dimanche matin sur le circuit de Suzuka, de fortes rafales de vent étant encore attendues. La course reste programmée à 14h10 (07h10) dimanche. "En raison de l'impact prévu du typhon Hagibis, Mobilityland (qui détient le circuit, ndlr) et la Fédération japonaise de l'automobile (JAF) ont décidé d'annuler toutes les activités prévues pour le samedi 12 octobre", peut-on lire dans le communiqué. "La Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule 1 soutiennent cette décision dans l'intérêt de la sécurité des spectateurs, des concurrents et de tous sur le circuit de Suzuka", y est-il ajouté. Les pilotes ne disposeront donc que des deux séances d'essais libres de vendredi pour se préparer pour les qualifications et le GP, la troisième séance prévue samedi matin étant annulée. La manche japonaise du Championnat du monde de Formule 1 a été perturbée par des typhons à plusieurs reprises. En 2004 et en 2010, les qualifications avaient eu lieu avant la course dimanche. Dans de très mauvaises conditions météo en 2014, le pilote français Jules Bianchi avait été victime d'un grave accident ayant plus tard causé sa mort. Le passage du typhon Hagibis sur le Japon ce week-end avait déjà provoqué jeudi l'annulaion de deux matches de la Coupe du monde de rugby, Angleterre-France à Yokohama et Nouvelle-Zélande - Italie à Toyota. (Belga)