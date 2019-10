Incendie dans une usine Seveso à Rouen - L'État français et Lubrizol trouvent un accord pour indemniser les agriculteurs

(Belga) L'État français a trouvé un accord avec l'entreprise Lubrizol, qui va indemniser quelque 450 agriculteurs victimes de l'incendie de son usine chimique à Rouen, rapporte le quotidien hexagonal Les Échos à paraître vendredi.

Dans le détail, Lubrizol va indemniser 453 éleveurs des six départements frappés par les interdictions préfectorales de produire du lait, a déclaré au journal Joël Limousin, président du Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE). Lubrizol a aussi consenti à créer un fonds de solidarité, abondé à hauteur de 50 millions d'euros, pour couvrir les pertes subies par tous les agriculteurs et les autres secteurs non agricoles touchés, rapporte également le journal. Au moins 1.800 agriculteurs ont été touchés par les suies de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen la semaine dernière, a indiqué le ministère français de l'Agriculture, selon lequel les premières indemnisations pourraient être versées d'ici une dizaine de jours. (Belga)