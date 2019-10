VIDÉO | Romelu Lukaku était au rendez-vous contre Saint-Marin: «Je voulais qu’on casse le record»

Absent dimanche au Kazakhstan

Romelu Lukaku sera cependant absent pour la rencontre au Kazakhstan. «Je traine une petite blessure depuis deux semaines, la saison va encore être longue et donc il faut que je me soigne. Je dois faire de la kiné et tout ça.»

Du coup, la Belgique devrait aligner Michy Batshuayi, épargné ce jeudi, en front de l’attaque pour ce 8e match de compétition, à Astana. A moins que Christian Benteke, lequel s’est un peu retrouvé ce soir, n’entre à nouveau davantage dans les plans de Martinez...