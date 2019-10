DIRECT | Suivez les temps forts de Belgique – Saint-Marin, avec Hans Vanaken au coup d’envoi

Les Diables rouges reçoivent Saint-Marin dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020, un tournoi majeur auquel la Belgique sera certaine de participer si elle prend au moins un point ce jeudi soir…

Si l’objectif de ce match contre Saint-Marin sera évidemment de valider au plus vite et de façon officielle la qualification des Diables pour l’Euro 2020, la venue du petit Poucet du football européen offre également l’occasion au sélectionneur d’effectuer quelques tests.

Hans Vanaken, le flamboyant milieu brugeois, se voit ainsi offrir une place de titulaire dans l’axe de l’entre-jeu.

