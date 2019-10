PHOTOS | La placette aux Oignons et ses abords en chantier à Tournai jusqu’en juillet 2020

Si le calendrier des travaux est respecté, la revitalisation du Fort Rouge devrait être clôturée pour le 18 juillet 2020, à Tournai.

Jusqu’à présent, le calendrier des travaux d’aménagement de la placette aux Oignons et de ses abords, présenté en avril dernier, quelques semaines avant le lancement du chantier, est respecté à une semaine près. Soit avec un «retard» tout à fait acceptable dans le cadre d’un chantier de cette ampleur. Pour rappel ce dernier s’inscrit dans la finalisation des travaux dits «de revitalisation du Fort Rouge» pour lequel une queue

de budget avait été réservée, certains aménagements n’ayant pas pu être réalisés lors des premiers exécutés au début de l’année 2000. Des nouvelles interventions importantes de la firme Hubaut SA, sont programmées, du côté de la placette aux Oignons et de ses abords immédiats, dès ce lundi. Et devraient se poursuivre au grès des cinq dernières phases programmées; deux pour les travaux d’égouttage et trois pour les réfections des voiries et des trottoirs. Des travaux qui provoqueront inévitablement des perturbations au niveau de la circulation dans le centre-ville. Cela, selon le calendrier suivant fourni par le service des travaux de la Ville:

Du 14 octobre au 1er novembre (première phase): la rue de l’Yser sera fermée à la circulation pour la finalisation des travaux d’égouttage. La placette aux Oignons restera accessible.

Du 1er novembre à la mi-décembre (deuxième phase): la rue de l’Yser sera rouverte à la circulation. Pour ce qui est de la placette aux Oignons, la voie sera barrée. Les travaux nécessiteront l’inversion du sens de circulation de la rue Piquet, laquelle sera également mise en cul-de-sac.

Du 6 janvier 2020 au 24 février (troisième phase): début du chantier de rénovation de la voirie et des trottoirs à la placette aux Oignons, entre la rue des Cloches et la rue Piquet. Toute circulation sera interdite dans ce périmètre, excepté pour les véhicules de secours et les riverains. La rue de l’Yser restera accessible.

Du 24 février au 4 mai (quatrième phase): les travaux concerneront le «versant nord» de la placette aux Oignons. Celle-ci sera fermée à la circulation. La rue de l’Yser sera praticable. La rue Piquet mise en cul-de-sac et son sens de circulation inversé.

Du 4 mai au 18 juillet (cinquième phase): les travaux du «versant sud» de la placette aux Oignons impliqueront la fermeture de la rue de l’Yser. La placette aux Oignons sera, quant à elle, rouverte à la circulation automobile en direction de la rue Perdue.

Comme on l’écrit toujours dans ces cas là: les commerces resteront accessibles et ce calendrier pourrait être sujet à des modifications en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques, par exemple. En clair: suivez bien les déviations qui seront mises en place…