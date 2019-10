Encombrants, urine, affiches...: 8 PV rue de Brabant pour l’«Opération Trash»

La commune de Schaerbeek, la zone de Bruxelles-Nord et l’Agence Bruxelles Propreté ont renouvelé leur «Opération Trash». Cette fois, c’est la rue de Brabant qui était ciblée.

Ce mercredi 9 octobre, une «Opération Trash» a été menée par le service communal en charge de la Propreté publique à Schaerbeek et la zone de police Bruxelles Nord, en collaboration avec l’Agence Bruxelles Propreté. Cette fois-ci l’opération de répression ciblait le quartier de la rue de Brabant et avait pour but de sanctionner les auteurs de salissures sur l’espace public. Au total, 16 procès-verbaux ont été dressés sur une période de 18h à 23h.

«Agents communaux, régionaux et policiers ont surveillé les moindres faits et gestes suspects pour pouvoir prendre en flagrant délit les personnes qui jetaient leurs déchets sur l’espace public, urinaient contre un mur, déposaient des encombrants…», annonce la commune de Schaerbeek.

Résultat: 8 verbalisations pour avoir collé des affiches sur l’espace public, 3 pour avoir sorti des sacs-poubelles au mauvais moment, 2 pour des salissures en tous genres (papiers, canettes, …), 1 pour avoir déposé des encombrants sur l’espace public, 1 pour avoir uriné sur l’espace public et 1 pour avoir déposé des déchets ménagers dans une corbeille publique.

«Avec Bruxelles Propreté, la police et l’Association des commerçants, nous travaillons pour que la rue de Brabant soit plus propre et plus agréable. Nous souhaitons organiser d’autres opérations très prochainement pour sanctionner ceux qui continuent de salir l’espace public», explique Deborah Lorenzino, Echevine de la Propreté publique à Schaerbeek (DéFi).