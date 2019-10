Fed Cup: la Belgique recevra le Kazakhstan à Courtrai les 7 et 8 février

La rencontre de qualification pour la phase finale de la Fed Cup de tennis entre la Belgique (ITF 10) et le Kazakhstan (ITF 17) se jouera les 7 et 8 février 2020 au Lange Munte de Courtrai. C’est ce que l’équipe belge a annoncé jeudi.

À l’instar de la Coupe Davis, la Fed Cup inaugure en 2020 une nouvelle formule avec une phase finale réunissant 12 équipes programmée du 14 au 19 avril 2020 à Budapest.

L’Australie et la France, finalistes de la dernière édition classique les 9 et 10 novembre à Perth, ainsi que la Hongrie, pays organisateur, sont déjà qualifiées. La Tchéquie, onze fois lauréate de la Fed Cup et numéro 1 mondiale au classement par pays depuis 2014, bénéficie d’une invitation.