Les demandes auprès des banques alimentaires en hausse

Au cours du premier semestre de cette année, les neuf banques alimentaires agréées dans notre pays ont déjà fourni de la nourriture à 170.000 personnes par l’intermédiaire des 623 associations locales qui leur sont affiliées.

Soit une augmentation de 6,6% par rapport à la fin de l’année dernière. La demande a augmenté de manière particulièrement importante dans les provinces de Liège et Anvers, selon la Fédération belge des banques alimentaires. «La pauvreté n’est plus un phénomène purement urbain», a déclaré son administrateur délégué Jef Mottar.

Les banques alimentaires reçoivent les excédents alimentaires des détaillants, criées et collectes et les stockent pour qu’ils soient ensuite distribués gratuitement via les organisations locales de lutte contre la pauvreté. Elles reçoivent également des vivres du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). «Avec les seuls surplus, vous ne pouvez pas assurer un régime alimentaire équilibré», explique M. Mottar. Afin de souligner l’importance de cette problématique, la fédération a nommé Sandra Bekkari, nutritionniste, ambassadrice l’année dernière.

«En province d’Anvers, le nombre de personnes qui dépendent indirectement des banques alimentaires a augmenté jusqu’à 30% cette année», indique M. Mottar. «Nous devons donc distribuer plus de nourriture et cela implique plus de coûts logistiques. Mais pour l’instant, nos ressources risquent de diminuer considérablement en raison de la réforme prévue du fonds européen qui nous soutient. L’Europe veut se concentrer davantage sur la prévention de la pauvreté, mais nous constatons néanmoins que les demandes en vivres sont en hausse. En outre, la distribution de vivres est un moyen facile pour nos organisations d’entrer en contact avec des personnes en situation de pauvreté et de les accompagner efficacement.»