Les «12 coups de midi»: Paul éliminé après 153 participations

Paul a été éliminé ce jeudi midi du célèbre jeu de la chaîne TF1. Malgré ses 152 victoires, il ne deviendra pas le plus grand champion de l’émission.

Il semblait imbattable, mais il a finalement été vaincu! C’est officiel: Paul a été éliminé ce jeudi midi de l’émission des «12 coups de midi» animée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Lors d’un duel, il a échoué à la question «Qui a été président deux fois sans être élu?», en répondant Charles de Gaule à la place d’Alain Poher.

Atteint du syndrome d’Asperger, le jeune homme de 20 ans aura marqué le jeu de son empreinte puisqu’il aura remporté 152 victoires, empoché 691 522 euros et découvert six étoiles mystérieuses. Son impressionnant palmarès ne lui permettra toutefois pas de devenir le plus grand maître de midi. Le record est toujours détenu par Christian Quesada avec ses 192 victoires.

Mais au-delà des chiffres, cet étudiant en Histoire aura aussi marqué les esprits de son animateur.