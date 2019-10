Le Théâtre royal de la Monnaie sort enfin du tunnel: «Fini de faire le tour du bloc en camion»

Le Théâtre royal de la Monnaie dispose enfin de son tunnel, qui relie ateliers et maison d’opéra. car ces deux-ci sont situés de part et d’autre de la rue Léopold, à une centaine de mètres de distance. Reste à construire l’extension en toiture.

Le Théâtre royal de la Monnaie dispose enfin de son tunnel, qui relie ses ateliers et la maison d’opéra, situés de part et d’autre de la rue Léopold dans le centre de Bruxelles à une centaine de mètres de distance. La construction d’une extension en toiture des ateliers pour stocker les nombreux costumes débutera quant à elle mi-octobre, annoncent jeudi Beliris et La Monnaie.

Le nouveau tunnel permet de faciliter le travail en coulisses puisqu’il crée une liaison directe pour les décors entre les ateliers et la scène. «Fini le planning complexe du transport, les chargements et déchargements et les tours du bloc en camion aux heures de pointe», se réjouissent les deux acteurs.

«Stocker dans de meilleures conditions»

Une extension sera construite en toiture. Beliris Maintenant ce projet abouti, la construction d’une extension de 350 mètres carrés sur deux niveaux en toiture des ateliers peut débuter. Objectif? Y «stocker dans de meilleures conditions les nombreux costumes que La Monnaie crée.» La structure sera moins énergivore et invisible depuis la voirie.

Le coup d’envoi des travaux sera donné le 15 octobre avec la mise en place du chantier. Deux jours plus tard, une grue s’installera dans la rue des Princes et y restera quelques semaines. La fin des travaux est elle prévue pour l’été prochain.

«Après la rénovation des ateliers en 2016 et la construction du tunnel, Beliris crée aussi une réserve de costumes supplémentaire et prévoit dans l’avenir la rénovation des façades du théâtre», souligne le ministre de tutelle Didier Reynders. Au total, Beliris aura investi 15,2 millions d’euros pour La Monnaie.