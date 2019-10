VIDÉO | Le roi au Festival Nature à la rencontre des jeunes: «Faire comprendre au roi qu’il peut agir»

Le roi Philippe est venu à Namur, visiter le Festival Nature et rencontrer des jeunes sensibilisés à l’environnement..

«On peut essayer de faire comprendre au roi qu’il peut agir». Du haut de leurs 18 ans, ces jeunes osent, bougent et font entendre leur voix quand il s’agit d’environnement. Et ils ont eu l’occasion d’échanger à ce sujet avec un invité de marque du Festival Nature: le roi Philippe.

On sait le roi lui aussi sensible à l’environnement et la nature. Sa visite ici avait pour but de porter l’attention de tous autour de cet intérêt pour une cause qui devrait unir et fédérer plutôt que diviser, comme c’est souvent le cas.

Échange

Le roi a pris le temps de visionner des extraits des courts-métrages du festival mais aussi d’échanger avec des enfants des écoles primaires du grand Namur

Il a ensuite conversé longuement avec cinq élèves de rhéto.

Une visite qui marquera sans aucun doute ces jeunes.

