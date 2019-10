Viola Davis chez L’Oréal: l’égérie combattante

L’actrice afro-américaine, Viola Davis devient ambassadrice pour L’Oréal: l’occasion pour elle de mettre en valeur les femmes de couleur avec naturel et élégance et de poursuivre son combat pour l’égalité des femmes. -

L’actrice afro-américaine Viola Davis vient de rejoindre l’équipe d’égéries L’Oréal. Une nouvelle qui pourrait paraître futile mais qui, pour des millions d’Américaines, symbolisent énormément quand on connaît l’activisme dont fait preuve la comédienne de 54 ans.

Dans l’équipe L’Oréal, on retrouve une large brochette de stars: d’Eva Longoria à Helen Mirren en passant par Elle Fanning et encore très récemment Céline Dion. La volonté de la marque de cosmétique est très clairement d’occuper tous les terrains. Les jeunes, les plus matures, les latinos, les Asiatiques, les noirs… On peut souligner sa volonté de refléter la diversité du monde d’aujourd’hui.

Mais en misant sur l’actrice oscarisée (pour) Viola Davis, le géant du cosmétique ne choisit pas n’importe quelle actrice afro-américaine, il mise sur une comédienne activiste qui, il y a quelques années a délibérément choisi de ne plus se plier aux diktats de la beauté imposés par la société occidentale.

Car Viola Davis, avant de revendiquer haut et fort ses origines c’était ça…

Coupes courtes, cheveux lissés voire carrément perruqués, Viola Davis respecte les codes occidentaux à la lettre et rentre dans le rang… - Certes une femme magnifique mais aux cheveux lissés pour rentrer dans un moule bien trop petit pour elle.

«On ne m’a pas toujours dit que j’étais intelligente, belle ou digne d’être connue quand j’étais jeune. J’ai travaillé très dur pour arriver là où je suis aujourd’hui et surmonter les doutes pour devenir une femme qui croit vraiment que “je le vaux bien”, à tous points de vue, explique-t-elle dans un communiqué. Je pense qu’il est important de renforcer la confiance des femmes dès leur plus jeune âge et de montrer la beauté sous tous ses angles.»

Lors de la 89e cérémonie des Oscars, Viola Davis décroche celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour sa partition dans «Fences». Photo News Et donc, un peu après avoir reçu l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour «Fences», elle décida de laisser la nature reprendre ses droits et donc de laisser ses cheveux respirer…

Voilà la Viola Davis d’aujourd’hui: celle qui laisse ses origines s’exprimer librement avec une réelle beauté. -

La comédienne est la première femme noire à avoir remporté la «Triple Crown», à savoir un Oscar, un Emmy Award et un Tony Award. Récemment, elle a été nominée pour son sixième Emmy Award pour son rôle dans la série «How to Get away with Murder», dont la sixième (et dernière) saison a débuté à la fin du mois de septembre.

Parallèlement à sa carrière, Viola Davis se consacre essentiellement à sa famille: avec son époux, Julius Tennon, elle a adopté à 46 ans, une petite fille. Elle est également une fervente activiste qui se bat constamment pour les droits humains et l’égalité des droits pour les femmes et surtout les femmes de couleur.

Avec son mari, elle a d’ailleurs fondé JuVee Productions avec laquelle ils développent ensemble et produisent du contenu indépendant pour le cinéma, la télévision, la réalité virtuelle et le numérique, en privilégiant des histoires inclusives.

Viola Davis apparaîtra dans les campagnes pour Age Perfect qui démarreront ce mois-ci.