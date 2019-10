Roberto Martinez prend la défense de Courtois et Hazard après les critiques au Real Madrid

Le sélectionneur national Roberto Martinez a évoqué la situation d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois au Real Madrid mercredi à Tubize lors de la conférence de presse prévue à la veille du match entre la Belgique et Saint-Marin dans le cadre des qualifications à l’Euro 2020.

«Je suis tout d’abord content de revoir Eden dans le groupe. Il est là avec le sourire», a entamé Martinez qui avait dû se passer de son capitaine en septembre face à l’Écosse et à Saint-Marin en raison d’une blessure à la cuisse. «Eden Hazard, c’est la classe mondiale: un joueur unique et talentueux, un joueur top professionnellement et qui arrive au plus haut point de sa carrière. Il a déjà remporté des titres. C’est quelqu’un qu’un qui soigne son corps. À mes yeux, il n’est pas si gros», a enchaîné Martinez, répondant, y compris avec humour, aux critiques sur le Diable rouge.

Buteur pour la première fois en match officiel avec le Real Madrid avant la trêve, Hazard devrait avoir l’opportunité d’accroitre sa confiance contre Saint-Marin et le Kazakhstan. D’autres joueurs revenus de blessure ces dernières semaines seront en revanche ménagés. «Son frère Thorgan, Romelu Lukaku, Axel Witsel, Thomas Meunier et Timothy Castagne joueront une rencontre sur les deux que nous affrontons.»

Encore plus critiqué qu’Hazard dans la capitale madrilène, Thibaut Courtois semble s’être remis de la grippe intestinale qui l’avait contraint à quitter le terrain lors du duel de Ligue des Champions face à Bruges et qui lui a également fait manquer le match contre Grenade en championnat. «Thibaut a perdu deux kilos à cause de cette maladie et a eu besoin de temps pour récupérer. Il a pu reprendre les entraînements correctement et est concentré pleinement sur le prochain match», a expliqué Martinez.