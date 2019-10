Plusieurs ferrailleurs contrôlés par la police à Tournai et Mouscron

Une grande opération a été menée mercredi par la PJF de Tournai dans le cadre de suspicions de vente et de rachat de pièces de véhicules volés par des entreprises de ferraille. Plusieurs infractions ont été constatées dans l'entreprise Ecofer qui a été placée sous scellé, indique le parquet de Charleroi.

Une opération de grande envergure a été menée par la PJF de Tournai, en collaboration avec le parquet de Charleroi, mercredi à Tournai et Mouscron. Fin du premier semestre 2019, la PJF de Tournai a constaté que des individus venant de France viennent en Belgique pour vendre des métaux de véhicule volé et désossé en France. La société Ecofer, basée à Tournai, a été inspectée par une soixantaine de policiers. Sur place, les forces de l'ordre ont constaté plusieurs infractions liées au travail et plusieurs camions et camionnettes originaires de France qui transportaient des morceaux de véhicules volées. L'entreprise a été mise sous scellé et quelques camions et camionnettes contenant des pièces de véhicules ont été saisis.

Trois autres opérations ont également été menées à Mouscron. Dans l'entreprise mouscronnoise Demeyere, plusieurs infractions ont été constatées par les policiers. Le parquet de Charleroi se félicite de la réussite de cette opération. D'autres contrôles similaires seront organisés afin de lutter contre ce trafic, précise le substitut Daniel Marliere.