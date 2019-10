La Province de Liège prend la tête de l'Euregio Meuse-Rhin pour trois ans

La Province de Liège a succédé mercredi, pour une durée de trois ans, à la région d'Aix-la-Chapelle à la tête de la présidence de l'Euregio Meuse-Rhin (EMR). Sous l'impulsion de Luc Gillard, député provincial-président, la Province de Liège fera de la transition numérique et de la mobilité transfrontalière ses priorités.

Lors de cette présidence, la Province de Liège souhaite effectivement profiter des opportunités qu'offre la numérisation pour améliorer, consolider et renforcer l'échange de données entre les instances publiques mais également pour concevoir de nouveaux outils via lesquels les informations en termes d'offres culturelles, touristiques, de formation et d'emploi pourront être mises à disposition des usagers et des citoyens.

Cet échange de données entre opérateurs-clés est également essentiel dans le secteur des services de secours, où près de 1.300 interventions transfrontalières dans l'EMR sont recensées par an. "L'intensification de l'usage du numérique dotera l'opérateur public d'outils lui permettant d'assumer son rôle d'interface au service du citoyen", assure M. Gillard.

En matière de mobilité transfrontalière, la Province de Liège veut privilégier l'utilisation des transports en commun comme alternative crédible et plus écologique à la voiture. "Mais de nouveaux produits tels que la commercialisation du Ticket Euregio ou encore le lancement du Ticket Euregio Vélo dès 2020 devront être conçus. Les liaisons entre les grandes villes de l'EMR devront être davantage exploitées", ajoute son nouveau président qui souhaite aussi relever le défi du développement durable grâce à une utilisation plus intelligente des ressources et à une économie moderne au service du bien-être.

Ces objectifs pourront également se réaliser grâce à la réforme des structures, l'Euregio Meuse-Rhin, qui regroupe trois pays (Allemagne, Pays-Bas, Belgique) et cinq régions (Provinces de Liège et du Limbourg, la Communauté Germanophone, la région d'Aix-la-Chapelle et le Sud Limbourg hollandais), regroupant au total 4 millions de personnes, est devenu un Groupement Européen de Coopération Territoriale en avril dernier.