Attouchements, sms harcelants, incitation à la débauche, violence: 4 ans requis contre le professeur d’Anderlecht

Le ministère public a requis une peine de quatre ans de prison à l’encontre d’un professeur de religion islamique prévenu pour faits de mœurs et violence physique. Il est suspecté d’avoir harcelé sexuellement et violenté des élèves à Anderlecht.

Le ministère public a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de quatre ans de prison à l’encontre d’un professeur de religion islamique prévenu pour des faits de mœurs et de violence physique. L’homme est suspecté d’avoir harcelé sexuellement et violenté des élèves, dans une école à Anderlecht entre 2013 et 2015. Il a contesté ces accusations et plaidé l’acquittement.

L’enseignant, âgé de 53 ans, est prévenu pour attentat à la pudeur, incitation à la débauche et harcèlement, commis sur un mineur de moins de 16 ans. Il est également prévenu pour coups et blessures sur un autre mineur.

Un ancien élève de l’Athénée Leonardo Da Vinci à Anderlecht l’accuse d’avoir commis des attouchements sur lui. Il l’accuse également de lui avoir envoyé des messages harcelants, attentant à sa pudeur, et des messages l’incitant à la débauche.

Un autre élève de cette école prétend que le professeur l’a frappé parce qu’il refusait de prendre parti contre un professeur d’histoire à propos des attentats de Charlie Hebdo.

Le ministère public a estimé qu’une partie des faits était établie et a requis une peine de quatre ans de prison à l’encontre du prévenu.

Ce dernier a, en revanche, réfuté toutes ces accusations portées contre lui. Il a notamment fait savoir que ni les parents de ces élèves qui l’incriminent ni ses collègues n’avaient déposé plainte. Il a dénoncé une instruction à charge, qui a écarté tous les témoignages qui lui sont favorables.

Le tribunal rendra son jugement le 5 novembre prochain à 09h00.