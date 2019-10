Accident sur l’E19 à Nimy-Maisières: l’autoroute fermée toute la journée

Quand l’autoroute sera-t-elle à nouveau accessible? Le produit déversé est-il dangereux? On vous dit tout ce que l’on sait, ce mercredi à mi-journée.

1. Les faits

L’accident s’est produit vers 1 h 30, sur l’autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes, à hauteur de la sortie 23 Maisières. «Un camion immatriculé en Italie se dirigeait vers la France et s’est couché sur l’autoroute, déversant une partie de son chargement», a expliqué le bourgmestre de Mons Nicolas Martin lors d’un point presse peu avant midi.

L’accident s’est produit au milieu de la chaussée, à l’entrée de la zone des travaux. Le camion s’est renversé au milieu du jeu de quilles et une partie de ce chargement s’est déversée de l’autre côté de la berme centrale, notamment sur les voies provisoires vers Bruxelles. C’est pour cela que l’autoroute a été fermée dans les deux sens. Un périmètre de sécurité a été mis en place; la N6 a également été fermée entre la borne kilométrique 50 et 51.

Deux personnes se trouvaient à bord du camion, «un couple vraisemblablement. Elles étaient légèrement blessées et ont été emmenées aux urgences.» Elles sont toutes deux hors de danger et ont déjà quitté l’hôpital Ambroise Paré.

2. Un produit dangereux

Le camion italien était classifié ADR (pour le transport de produits dangereux). Sa citerne transportait un produit «hautement inflammable et toxique», poursuit le bourgmestre montois. Il s’agit d’une résine en solution «que l’on peut assimiler à de la colle.»

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, arrivés sur place à 1 h 33, a permis d’éviter toute évaporation qui aurait pu s’avérer toxique pour les riverains. La Protection civile est également descendue sur les lieux. En ce moment, une douzaine de leurs agents et une douzaine de sapeurs-pompiers sont sur place.

«Nous avons directement recouvert le produit répandu de mousse pour stopper son évaporation. C’est comme recouvrir une casserole de son couvercle», détaille le commandant Vervaeke, de la zone de secours Hainaut-Centre. La fuite sur la citerne du camion retourné a également été endiguée.

Pas de vapeur toxique

Des mesures ont été effectuées pour évaluer la toxicité du produit. «Les premières mesures faisaient état de 20 parties par million (ppm). Le seuil critique est de 25 ppm pour une exposition de 8 heures et de 50 ppm pour une exposition d’un quart d’heure», note Nicolas Martin.

Bref, ce seuil critique n’a jamais été atteint. «La dernière mesure prise faisait état de trois ppm. Et à l’école de Maisières, rien n’a été détecté.»

Pourtant, certains riverains et occupants de l’école ont fait état de gêne, à la gorge notamment. «Mais ce n’est pas anormal. C’est une odeur qui se sent très rapidement et est très incommodante», mais ce n’est pas pour autant que l’air est toxique. Des mesures près des habitations ont fait état d’une concentration de 0,15 ppm.

«Un SMS Be-Alert a été envoyé à 4500 personnes habitant dans un rayon proche de l’accident, dans lequel il était demandé de fermer les portes, et calfeutrer les fenêtres, mais on ne connaissait pas encore les détails de l’accident. C’était plutôt une mesure de précaution.»

Quand au plan communal d’urgence, déclenché ce matin, il a plutôt trait à la coordination. «Mais on n’a pas attendu le plan pour faire le travail.»

3. Et maintenant?

La fermeture de l’E19 et de la N6 se poursuit. Des pompes spéciales sont acheminées depuis l’usine Solvay de Sambreville pour transvaser le produit dans un nouveau camion-citerne, déjà sur place. Un camion-grue est également en route pour redresser le camion accidenté et procéder au transvasement.

Combien de temps cela va-t-il prendre? Impossible à dire précisément, «mais l’autoroute restera bloquée au moins une demi-journée encore», avance Nicolas Martin. Bref, pas d’ouverture à attendre avant l’heure de pointe.

Le secteur est toujours à éviter et s’il n’est pas possible de faire autrement, les automobilistes sont invités à prendre leur mal en patience pour éviter de provoquer un autre accident sur un axe secondaire. Ce matin, un grave accident s’est d’ailleurs produit à hauteur de Villers-Saint-Ghislain.

Après l’évacuation, le SPW mobilité va devoir procéder à un état des lieux de la praticabilité de la voirie. Le produit est corrosif et il s’est répandu sur un tronçon qui venait à peine d’être remis à neuf, dans le cadre des travaux de rénovation de l’E19…

La police de l’environnement est également sur les lieux, il lui a été demandé de procéder à une série de contrôle par rapport à l’écoulement du produit.