Accidents impliquant des camions: le nombre de morts a doublé en Wallonie, trois provinces particulièrement touchées

Un crash impliquant un camion a (encore) perturbé la circulation ce matin, sur l’E19. Le plan d’urgence communal a été déclenché. Avant-hier, un jeune a perdu la vie à Saint-Vith. En Wallonie, les accidents mortels impliquant des poids lourds ont doublé.

Les accidents impliquant des poids lourds se multiplient ces derniers temps. La ville de Mons a dû déclencher le plan communal d’urgence ce mercredi matin à la suite d’un crash sur l’E19. Un camion ADR – transport de produits dangereux – a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable. L’autoroute a été fermée dans les deux sens. Pas plus tard qu’avant-hier, c’est un jeune de 19 ans qui perdait la vie du côté de Saint-Vith, à la sortie de l’autoroute, percuté par un camionneur alors que l’automobiliste avait la priorité.

Les derniers chiffres montrent une augmentation du nombre de tués dans les accidents impliquant des camions.

Constat interpellant: il y a eu pratiquement deux fois plus d’accidents mortels impliquant des camions en Wallonie au premier semestre 2019, si l’on compare avec la même période en 2018. 31 durant les six premiers mois de l’année contre 16 un an plus tôt.

«Trois provinces sont particulièrement touchées par la hausse du nombre de tués: le Luxembourg, le Brabant wallon et Liège», précise Benoit Godart, le porte-parole sécurité routière de l’institut VIAS.