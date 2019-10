JO2020 - Les Red Lions s'imposent 1-2 en match de préparation contre la France

(Belga) Les Red Lions, presque au complet, se sont imposés 1-2 contre la France, mardi à Lille, dans un match de préparation face à la 12e nation mondiale.

Avec 11 champions du monde ou d'Europe dans leurs rangs, les hommes de Shane McLeod ont ouvert le score via Maxime Plennevaux, sur pc, dans le 1er quart-temps (11e). Les N.2 mondiaux ont doublé leur avance grâce à Simon Gougnard avant la mi-temps (24e), avant de concéder un but du joueur de Léopold Gaspard Baumgarten dans le 3e quart (44e). Les Bleus de Jeroen Delmee affronteront l'Espagne les 25 et 26 octobre prochain afin de tenter de décrocher un billet pour les Jeux Olympiques, tandis que les Red Lions, déjà qualifiés pour Tokyo, rentreront encore un peu plus dans une préparation plus spécifique durant la prochaine trêve internationale en rencontrant, toujours en test-match, l'Irlande (FIH-13) le 15 octobre à Wavre. (Belga)