Deux crotales dans la nautre; des chasseurs à côté du foot; leur jeu cartonne… Dix histoires marquantes dans vos régions

Le château et ses 136 hectares à vendre; les pompiers capturent deux crotales; la fin d’un long calvaire pour une habitante de Villers-Deux-Églises... Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Ils chassent à côté du terrain de foot: le match arrêté et remis

Scène peu banale à laquelle ont assisté de jeunes footballeurs de 9 et 10 ans, de Saint-Médard et Libramont: une scène de chasse, en plein match de foot!

Samedi matin, les jeunes ardennais disputaient un match sur le terrain de foot de Saint-Médard, terrain entouré de bois.

En plein match, les parents ont d’abord vu des chiens de chasse et des traqueurs arrivés. Des chiens sont montés sur le terrain, l’un courrait même après le ballon. Il a fallu interrompre le match.

Mais comment ce cachalot s’est-il échoué sur le quai du canal à Bruxelles?

Les personnes qui se sont rendues samedi soir sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles ne peuvent pas l’ignorer: l’urgence climatique est là. La 17ème édition de Nuit Blanche a mis en lumière les défis de la durabilité et du climat au travers de 15 installations artistiques uniques et imposantes.

Chaque année, cet événement artistique sociétal et gratuit investit un lieu avec un thème spécifique. Les organisateurs ont jeté leur dévolu sur le site de Tour&Taxis, qui ambitionne de devenir un quartier durable exemplaire et qui était dès lors l’endroit idéal pour Nuit Blanche. Les visiteurs qui s’y sont rendus samedi soir jusqu’à3h ont d’abord été surpris quai des Matériaux par un cachalot très réaliste, échoué sur la rive du canal de Bruxelles.

Domaine d’Argenteuil: le château et ses 136 hectares sont à vendre

Actuelle propriété de l’homme d’affaires Jean-Marie Delwart, le domaine d’Argenteuil est à vendre. Désireux de régler les questions patrimoniales liées à sa succession, l’homme d’affaires, âgé de 80 ans, souhaite se défaire du domaine, quinze ans après en avoir fait l’acquisition auprès de l’État belge pour la somme de 7,8 millions d’euros. C’était lors d’une vente publique en septembre 2004.

Leur nouveau jeu, «Black Angel», fait déjà le buzz aux USA

Le jeu était attendu avec impatience. Il est sorti aux États-Unis en août, a débarqué dans le reste du monde en septembre. Et déjà, on se l’arrache. «Black Angel» est un jeu de plateau et de stratégie, lancé par Alain Orban (Nandrin), Sébastien, Dujardin (Tournai) et Xavier Georges (Namur), tous les trois ingénieurs de formation.

Le trio n’en est pas à son premier coup d’essai. Leur jeu Troyes avait créé la surprise en 2010 et s’est écoulé à 60 000 exemplaires, devenant une référence dans le milieu et cumulant les prix et récompenses.

Chute mortelle nocturne d’un étudiant sur le chantier du Grand Manège

La victime serait un étudiant en coopération internationale de la Haute École provinciale de Namur. Originaire de Messancy et âgé de 21 ans, il est décédé après avoir fait une chute mortelle dans le chantier de l’ancien grand manège.

Est-il tombé depuis une cage d’escalier, une balustrade ou un échafaudage? L’enquête devra le déterminer.

Selon les premiers éléments en possession du Parquet de Namur, l’étudiant revenait avec deux copains d’une soirée au Bunker.

La fin d’un long calvaire pour une habitante de Villers-Deux-Églises

Soulagement pour une habitante de Villers-Deux-Églises: elle ne devra pas supporter le coût de l’assainissement de l’ancienne cabine électrique encastrée dans sa maison.

En janvier, nous évoquions l’imbroglio administrativo-judiciaire dans lequel elle était plongée depuis une vingtaine d’années.

Propriétaire depuis 1998 d’une villa isolée à Villers-Deux-Églises, elle découvre, par le biais d’un contrôle ORES, qu’une cabine électrique installée dans une annexe de sa maison n’est plus conforme et qu’en raison d’une fuite au transformateur, le sol doit être assaini. L’électricité lui est coupée, avec pour conséquence l’impossibilité d’utiliser la pompe qui lui fournit l’eau de son puits.

En dressant l’historique de propriété de la maison, elle se rend compte qu’il s’agit d’une ancienne installation de la Défense nationale.

L’assainissement et la mise en conformité lui sont dans un premier temps imputés, ce qui représente un coût énorme pour la Villersoise qui vit seule avec pour seul revenu des indemnités de la mutuelle.

Une famille à la rue car les enfants ne sont pas acceptés à l’abri de nuit

Depuis plusieurs jours, le Safran et les bénévoles de Mouscron Terre d’Accueil se mobilisent afin de trouver un hébergement pour une famille européenne, avec cinq enfants de 7 à 14 ans, qui a été chassée de sa résidence mouscronnoise et s’est retrouvée à la rue le 27 septembre dernier.

«L’administration communale de Mouscron a été interpellée en urgence afin de les accueillir à l’abri de nuit, souligne Anne-Sophie Rooghe, conseillère communale et membre de l’association. La réponse a été la suivante: l’abri de nuit est accessible aux adultes, pas aux enfants parce qu’il n’est pas adapté pour des mineurs. La rue le serait-elle plus? Nous sommes aux portes de l’hiver…»

La famille n’a pas non plus eu la possibilité de solliciter l’aide du CPAS, et ses logements d’urgence et de transit. «Parce que c’est une famille européenne, originaire de Roumanie, et non belge…», ajoute la conseillère Écolo.

Les marronniers du Grognon abattus

Un proverbe persan daté de 1822 énonce une vérité incontestable: «Les grands arbres sont longs à croître; il ne faut qu’un instant pour les renverser». À Namur et ailleurs, le proverbe persan trouve écho chaque fois que des arbres plantés il y a longtemps font soudain obstacles au développement d’un projet immobilier majeur, dans une ville en évolution permanente.

Lundi, une ligne de marronniers située entre la rue du Pont et la confluence, juste en face de la Halle al’Chair et du nouveau Delta (le pôle culturel flambant neuf) a été mise par terre.

L’effacement des marronniers du paysage a un peu plus modifié la perception que l’on a du Grognon. De mois en mois, ce grand chantier d’aménagement de la confluence redessine ce lieu symbolique et politiquement chaud de la capitale de la Wallonie.

Cependant, en dépit de la nécessité d’abattre ces arbres pour mettre en œuvre ce projet architectural emblématique, le collectif qui s’était justement créé pour la sauvegarde du parc Léopold, dénonce une nouvelle atteinte à l’environnement.

Les pompiers capturent deux crotales ultra-dangereux à Saint-Servais

Le spécialiste NAC (nouveaux animaux de compagnie) des pompiers de Namur est intervenu en fin de semaine dernière à Saint-Servais: deux crotales avaient été repérés sur les berges du Houyoux.

Ils auraient été abandonnés là par leur propriétaire.

Un inconscient: la morsure de ces animaux est mortelle.

Crash d’un camion sur l’E19: pagaille sur les routes montoises, jusqu’à 24.000 litres d’un produit «hautement inflammable et toxique»

L’accident s’est produit vers 1 h 30, dans la nuit de mardi à mercredi, sur l’autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes, à hauteur de la sortie 23 Maisières. «Un camion immatriculé en Italie se dirigeait vers la France et s’est couché sur l’autoroute, déversant une partie de son chargement», a expliqué le bourgmestre de Mons Nicolas Martin lors d’un point presse peu avant midi.

L’accident s’est produit au milieu de la chaussée, à l’entrée de la zone des travaux. Le camion s’est renversé au milieu du jeu de quilles, obstruant tant les voies de circulation vers la France que les voies provisoires vers Bruxelles, provoquant la fermeture dans les deux sens. Un périmètre de sécurité a été mis en place; la N6 a également été fermée entre les bornes kilométriques 50 et 51.

Deux personnes se trouvaient à bord du camion, «un couple vraisemblablement. Elles étaient légèrement blessées et ont été emmenées aux urgences.» Elles ont quitté l’hôpital Ambroise Paré le jour même.

Le camion italien était classifié ADR (pour le transport de produits dangereux). Sa citerne transportait 20.000 à 24.000 litres d’un produit «hautement inflammable et toxique», précisait le bourgmestre montois.

