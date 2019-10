D3 Amateurs: Huy domine Ciney, Wavre surpris in extremis, Rochefort loupe le coche

Ciney dominé face à ses "ex", un Gosselies au deux visages, la performance tranquille de Aische... Voici entre autres ce qu'il y avait au programme des matches de D3A et D3B ce samedi soir.

D3A Amateurs

Wavre Sports - R. Symphorinois 1-1

Buts : Mangunza (1-0, 2e), Gilson (1-1, 93e)

Un match dure 90 minutes, et même plus. Les Wavriens en ont fait l'expérience ce samedi. Devant pendant la (quasi) totalité du match - avec un but rapide(!) de Mangunza dès la 2e - ils se sont faits rejoindre par un but de Gilson à la 93e minute.

Pont-à-Celles Buzet - Manage 0-3

Buts : Revercez (0-1, 30e), Scohy (0-2, 59e), Papassarantis (0-3, 77e, pén.)

Exclusion : Delwarte (61e)

Les Manageois ont dominé leur sujet au PàC Buzet en signant une jolie victoire à l'extérieur 0-3. Revercez, Scohy puis Papassarantis ont alimenté le marquoir manageois.

St Ghislain Tertre-Hautrage - Gosselies 3-1

Buts : Bombele (0-1, 29e), Henry (1-1, 62e), Melckenbeeck (2-1, 70e ; 3-1, 89e)

Malgré la bonne entame des Casseroles qui menaient méritoirement à la pause sur une belle tête signée Bombele. La 2e mi-temps gosselienne a été trop pâlotte. Archi dominés, les Casseroles ont laissé jouer les locaux, qui s'imposent logiquement pour la 1ère fois de la saison.

D3B Amateurs

Sprimont - Warnant 0-1

But : Saglam (0-1, 50e)

Victoire courte mais logique. Voilà ce qu'il faut retenir du match opposant Sprimontois et Warnantais. Saglam, l'unique buteur du jour, a profité d'une boulette de Murcia pour mettre les siens devant. Sprimont n'a pas été en mesure d'inquiéter Gérard, qui a passé une soirée tranquille. Score final 0-1.

Rochefort - Oppagne 1-3

Buts: Lambert (1-0, 7e), Raskin (1-1, 22e), Paquet (1-2, 50e; 1-3, 64e)

Rochefort a loupé le coche. Devant après 7 minutes, ils ont loupé l'occasion de doubler la marque sur pénalty (16e). Ensuite, Oppagne rentrait dans son match et égalisait avant de crucifier tout espoir des "marcassins" en seconde période.

Ciney - Huy 0-3

Buts : Ben Saïda (0-1, 20e), A.Mathieu (0-2, 25e), Jadot (0-3, 57e)

Les ex-cinaciens passés aujourd'hui du côté de Huy n'ont pas fait de cadeau à leurs anciennes couleurs. Signant un succès important, les Hutois se sont imposés 0-3 à Ciney et se relancent dans le bas de classement. Ben Saïda, d'abord, puis Arthur Mathieu profitant d'une perte de balle dans la défense de Ciney, et Jadot ont inscrit les buts hutois.

Aische - Meix-devant-Virton 4-1

Buts : Fournier (1-0, 17e), Servidio (2-0, 46e), Nzinga (3-0, 65e), Breda (3-1, 67e), Servidio (4-1, 75e)

Les Aischois ont assuré face à la lanterne rouge. Fournier mettait les siens devant (17e Servidio faisait le break juste après la pause. Les Hesbignons étaient lancés. La réduction du score de Breda (3-1) n'était qu'anecdotique, Servidio y allait d'un doublé. Score final 4-1.