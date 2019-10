Euromillions Basket League - Anvers réussit son entrée en matière

(Belga) Pour son premier match de championnat en Euromillions Basket League, les Giants d'Anvers se sont imposés facilement à la Lotto Arena face à Louvain (84-60) samedi soir. Dans l'autre match de la soirée, Limburg United est allé gagner sur le parquet de Malines (73-78) au bout du suspense.

Alors que beaucoup d'équipes ont déjà plusieurs matchs au compteur, les Giants d'Anvers disputaient leur première rencontre en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge, ce samedi soir face à Louvain. Une première réussie pour Christophe Beghin, qui a pris le relais de Roel Moors sur le banc des Giants, avec une victoire facile (84-60). Les Anversois ont été aux commandes du match pendant 40 minutes (38-24 à la pause) grâce à un Hans Vanwijn qui était dans tous les bons coups. L'ailier de l'équipe nationale termine la rencontre avec 16 points et 12 rebonds. Il a parfaitement été épaulé par Vincent Kesteloot (15 points) et Dave Dudzinksi (15 points). Les Giants décrochent leur première victoire dans le groupe A alors que Louvain est toujours à la recherche d'un premier succès après trois échecs consécutifs. Dans l'autre match de la soirée, pour le compte du groupe B, Limburg United est allé s'imposer sur le parquet de Malines (73-78) dans une rencontre qui s'est jouée jusque dans les dernières secondes. Les deux équipes ont été au coude à coude pendant 40 minutes et les visiteurs l'emportent finalement grâce à la belle prestation du duo Rawson-Kuta, auteur de 31 unités. Côté malinois, Jito Kok a compilé 14 points et 8 rebonds, bien épaulé par Shavon Coleman (17 points et 10 rebonds). Limburg United grimpe à la troisième place du ce groupe B avec deux victoires en trois matchs alors que Malins compte aussi deux succès mais en quatre rencontres. (Belga)