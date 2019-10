Les pompiers capturent deux crotales ultra dangereux à Saint-Servais

Le spécialiste NAC (nouveaux animaux de compagnie) des pompiers de Namur est intervenu vendredi midi à Saint-Servais : deux crotales avaient été repérés sur les berges du Houyoux. Ils auraient été abandonnés là par leur propriétaire. Un inconscient : la morsure de ces animaux est mortelle.

Il y a des rencontres auxquelles on ne s'attend pas, et qui donnent des sueurs froides. Vendredi en fin de matinée, en bordure du Houyoux, rue de Gembloux à Saint-Servais, le représentant de la société Water-Gate organisait une démonstration de son produit à l'attention d'une délégation des pompiers de Namur. "Il s'agit de barrières souples utiles pour retenir les eaux en cas d'inondation ou de pollution, explique le Wépionnais Fabrice Poncelet. Nous étions en train de déployer la barrière sur la berge avant de la mettre à l'eau quand l'ami de mon fils, qui nous accompagnait, a eu l'attention attirée par un serpent. On s'attendait à voir un orvet ou à une couleuvre, mais non : c'était beaucoup plu gros, et blanc. En déplaçant la bâche de la barrière, on a en trouvé un second, plus gros. Celui-là faisait bien 70 centimètres."

Les pompiers présents ont appelé le spécialiste NAC (nouveaux animaux de compagnie) de la zone NAGE. "Il s'est équipé de protections et a mis les deux serpents dans une boîte, poursuit Fabrice Poncelet. Selon lui, il s'agit d'un couple de crotales atrox, un serpent originaire du Texas et qu'il est interdit de détenir en Belgique. Son venin est mortel. Une morsure peut tuer un enfant de 35 kilos." Les serpents ont été transportés à Gand, au centre Natuur Hulp, qui a bien voulu les héberger.

Comment ces crotales se sont-ils retrouvés à Saint-Servais ? Selon toute vraisemblance, ils ont été abandonnés là par leur propriétaire, qui ne pouvait pas s'en défaire au grand jour puisqu'il s'agit d'animaux interdits chez nous. "Les relâcher de la sorte dans la nature, c'est complètement inconscient, considère Fabrice Poncelet. Nous aurions très bien pu nous faire mordre, vendredi matin. Notre chance, c'est que les serpents n'étaient pas très vifs, ils semblaient un peu engourdis par le froid... Le propriétaire ferait bien de se manifester, même anonymement, pour faire savoir s'il n'a pas laissé là d'autres animaux dangereux."