Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: Tottenham se perd quand la victoire s’annonce

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Quel est le dernier titre majeur obtenu par Tottenham? De quand date la dernière finale gagnée?

Il faut être un irréductible supporter ou un bibliothécaire averti pour en garder une trace.

En football, dix années représentent un siècle alors imaginez une absence de trophées aussi longue.

Champion d’Angleterre lors de la saison 1960-61. Une finale gagnée en Coupe UEFA en 1984.

Une victoire finale en FA Cup en 1991 (une League Cup en 2008).

Pourtant, cette équipe ne laisse personne indifférent. Elle a besoin d’être aimée et, souvent, elle fait tout pour.

Avec les Spurs les préliminaires sont d’une intensité rare. Le jeu devient flamboyant, le stade bouillonne et fait naître des buts à la conception improbable. Harry Kane en est le maître d’oeuvre.

Mais ensuite?

Les ailes s’essoufflent et ne portent plus le coeur du jeu, l’horizon qui s’ouvrait fait pourtant apparaître un mur de souffrances et de lamentations.

Tottenham ne connaît pas la laideur. Certaines défaites marquées au fer rouge peuvent sembler cruelles mais elles gardent toujours la promesse de lendemains enchanteurs. En sera t-il de même de celle concédée face au Bayern en Ligue des Champions mardi dernier?

Jamais une équipe anglaise ne s’était inclinée sur sa pelouse et dans une compétition européenne avec un tel écart au marquoir.

Cette défaite 2-7 est vraiment embarrassante et marque le vrai début d’une crise sans précédent sous l’ère Pochettino.

Sept jours plus tôt c’était la modeste équipe de Colchester (League Two) qui éliminait les Spurs de la Carabao Cup.

En championnat, l’équipe a terminé dans le top 4 lors des quatre dernières saisons mais jusqu’à quand pourront-ils cultiver ce principe de déceptions?

Seul Levy connaît la réponse. En 18 ans de présidence il a essoré une bonne dizaine entraîneurs et dépensé son pesant de Livres.

Plus de 100 millions dépensés cet été mais, après 7 journées, le club se trouve déjà à 10 points de la première place et jamais encore dans toute son histoire il n’y a trace de sept buts encaissés à domicile dans une compétition majeure.

Arrivé en 2014, Mauricio Pochettino a déjà reçu une enveloppe avoisinant les 390 millions d’euros pour l’achat de joueurs.

Est-il menacé aujourd’hui?

Construire un nouveau stade tout en accédant à une finale de Ligue des Champions représente un véritable exploit.

Mais cette finale fut gagnée par Liverpool.

L’enceinte semble prête.

Il ne reste plus qu’à accoucher d’une victoire finale pour enrichir la vitrine aux Trophées. Mais pour ce faire il faut bâtir une équipe de champions car en football on ne garde que peu de souvenirs des seconds rôles.

Ou alors il faut vraiment que la défaite soit mémorable.

Faut-il vraiment remercier le Bayern?