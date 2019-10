Jupiler Pro League - Anderlecht tient sa première victoire en déplacement: 1-2 à Charleroi

(Belga) Grâce à Yari Verschaeren (12e, 0-1) et Nacer Chadli (65e, 1-2), Anderlecht a remporté sa première victoire en déplacement vendredi à Charleroi lors du match d'ouverture de la 10e journée de la Jupiler Pro league (1-2). 13.332 spectateurs ont assisté au deuxième succès des Bruxellois, qui se retrouvent en 12e position (9 points). Charleroi, qui a égalisé par Mamadou Fall (41e, 1-1), occupe la 9e position (12 points).

Dans les premières minutes, les Zèbres ont pressé haut et il a fallu patienter pour que Chadli porte le ballon dans l'autre camp après avoir gagné un duel (6e). Grâce au Diable Rouge, le vent a changé de direction. Anderlecht est parti à l'offensive et Verschaeren lui a donné l'avance d'un tir croisé après avoir éliminé Modou Diagne (12e, 0-1). La suite n'a pas été aussi positive pour les visiteurs puisque Chadli, isolé face à Nicolas Penneteau par Kemar Roofe, a perdu son duel avec le gardien français (24e) et Samir Nasri s'est occasionné une blessure aux ischio-jambiers (28e). Sur le plan offensif, Charleroi n'avait pas montré grand-chose quand Massimo Bruno a distillé une passe à Fall, qui a surpris Hendrick Van Crombrugghe (41e, 1-1). Sur un coup de coin de Verschaeren, Chadli a repris le ballon de la tête mais sur intervention du VAR, le but a été annulé pour une faute de main présumée du joueur (45e+2). A la reprise, Francis Amuzu, le remplaçant de Nasri, a profité de sa vitesse pour se libérer et frapper de loin dans le filet latéral (50e). Toutefois, Charleroi est bien passé plus près du but. Van Crombrugge a eu de la chance quand le lob de Bruno a atterri juste à côté (52e) et que la frappe enroulée aux seize mètres de Shamar Nicholson a frôlé le poteau droit (54e). Involontairement, Penneteau a relancé Anderlecht: Michel Vlap a bloqué un dégagement du gardien, qui est quand même parvenu à dévier le tir du Néerlandais (62e). Mais sur l'action suivante, Chadli a tiré d'un angle impossible et le ballon est entré via Nicholson (65e, 1-2). Karim Belhocine a alors lancé Kaveh Rezaei pour Gaëtan Hendrickx (71e) et Ali Gholizadeh pour Marinos Stergos (76e). Les deux nouveaux venus ont bien combiné mais Anderlecht a répliqué en renforçant son dispositif défensif avec Peter Zulj pour Chadli (82e) et Elias Cobbaut pour Vlap (88e). Et cela a permis à Anderlecht de décrocher sa première victoire en déplacement depuis le mois de mars. (Belga)